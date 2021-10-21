СУДЬБА ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХИРУРГА

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Есть просто врач. А есть – с талантом Бога!

Таким, как водится, – хвала и честь! Их, к сожалению, не так уж много, Но, слава Богу, что такие есть!

Алла РАДОВА

Одним из таких врачей «с талантом Бога» был Варлам Александрович Шервашидзе, много лет работавший главным хирургом Абхазии, по сути, основоположник хирургии в нашей республике, создатель блестящей плеяды учеников, автор уникальных методик, вошедших в учебник «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» и десятки лет применявшихся в больницах всего Советского Союза.

Варлам Александрович родился в 1888 году в многодетной семье в селе Охурей Очамчирского района. В 1914 году он окончил Харьковский императорский университет и в сентябре того же года был мобилизован в Карс в качестве военно-полевого хирурга. Война стала для него суровым испытанием: он непосредственно столкнулся с человеческими страданиями – оторванными конечностями, прострелянными легкими, с людьми, изуродованными тяжелейшими ранениями. Ему приходилось рассчитывать только на себя, чтобы спасти, вылечить, облегчить боль.

Каким бы жестоким не был опыт войны, но он сыграл неоценимую роль в профессиональном становлении Варлама Шервашидзе. Молодой врач на практике блестяще овладел оперативной техникой нейрохирургии, травматологии, торакальной и абдоминальной хирургии. После демобилизации в 1917 году он вернулся в Сухум и начал работать в Первой городской больнице.

В 1920 году общественность выбрала его Председателем Меньшевистского правительства. И хотя Варлам Александрович никогда не интересовался политикой и уж тем более не задумывался о политической карьере, но именно в этот период возникли сложные отношения с Турцией и по свидетельству дочери Варлама Александровича, Ольги Варламовны, он уступил просьбам абхазской общественности и принял участие в переговорах с Турцией, которая в тот момент угрожала Абхазии экспансией.

Переговоры проходили в нейтральных водах и закончились мирно: Турция отказалась от идеи оккупировать Абхазию, больше не претендовала на ее территорию. Когда сложные переговоры были завершены, Варлам Александрович вышел из Совета и вернулся к своему делу, к медицине. Но политика в те далекие 20-е годы была вездесуща. Кратковременное участие в Совете плюс княжеское происхождение оказались достаточной причиной, чтобы человек мог попасть под подозрение. Даже такой незаменимый и известный человек, как доктор Шервашидзе – мой дедушка. Каждый праздник «для профилактики», во избежание «меньшевистского заговора» ЧК помещал деда в тюрьму.

И так продолжалось до прихода к власти Нестора Лакоба, который остался в народной памяти как редкий образец большевистского руководителя, искренне заботившегося о процветании своей родины, о благополучии каждого проживающего в Абхазии. Н. Лакоба высоко ценил национальные кадры, в том числе и Варлама Александровича, слава о врачебных способностях которого дошла и до него. Варлама Александровича называли «народным врачом», люди передавали из уст в уста, как он спасал самых тяжелых, безнадежно больных людей. Со всех уголков Абхазии на прием к доктору Шервашидзе стекались люди – каждый со своими жалобами и страданиями. И он всем помогал. И если у пациентов не было денег на лекарства, он снабжал их необходимой суммой.

Н. Лакоба создал Варламу Александровичу все условия для организации здравоохранения и развития хирургии в Абхазии. Он ценил доктора Шервашидзе не только за профессиональные качества, но и за мужество, порядочность, честность и преданность делу. Варлам Александрович был в числе врачей, к которым и сам Нестор Лакоба обращался.

Период, когда Абхазией руководил Нестор Лакоба, был самым спокойным в жизни Варлама Александровича, правда, не долгим. Жизнь Нестора Аполлоновича Лакоба трагически оборвалась в 1936 году.

В годы Великой Отечественной войны доктор Шервашидзе возглавлял один из военных госпиталей на территории Абхазии. Благодаря его опыту и знаниям было спасено огромное количество тяжелораненых солдат и офицеров.

Варлам Александрович вырастил блестящую плеяду учеников, которым передал свои знания, свой опыт, свою методику послеоперационного ухода. Он часто говорил: «В овладении профессией хирурга нужно быть последовательным – начинать с малой хирургии и постепенно переходить к более сложным операциям». Это был его девиз.

Доктор Шервашидзе создал школу хирургии в Абхазии. Его первыми учениками были Г. Н. Эмухвари, Д. Ф. Эшба. После войны к ним присоединились молодые, начинающие хирурги: Н. Г. Эмухвари, А. Н. Иоселиани, В. Г. Моисая, О. Н. Берулава, Г. Р. Карал-оглы и дочь Варлама Александровича, Ольга Варламовна Шервашидзе. Варламу Александровичу принадлежит огромное количество операционных методик, самой уникальной из которых является метод удаления селезенки – минимально травматичный, во многом упростивший задачу хирурга и снизивший число случаев летального исхода. Этот метод, получивший широкое распространение, отражен в учебнике топографической анатомии и оперативной хирургии профессора В. Н. Шевкуненко.

Варлам Александрович был известен и за пределами Абхазии. Его знали и ценили коллеги. В его доме частыми гостями были А. А. Вишневский (главный хирург Министерства обороны СССР, академик АМН СССР), Б. Э. Линберг (один из пионеров грудной хирургии, лауреат Ленинской премии). Деда не раз приглашали на работу в ведущие клиники Москвы, но он всегда отвечал: «Я нужен Абхазии, в Москве таких, как я, много». В этой фразе весь Варлам Александрович, его скромность и преданность родине.

Однако времена были непростые, дело врачей-космополитов коснулось и нашей семьи: в результате целого ряда доносов доктор Шервашидзе был обвинен в непрофессионализме и с благословения властей – министра здравоохранения Гогохия и других представителей партийной номенклатуры – ошельмован на медицинском совете. В начале 50-х годов XX века, уже на склоне лет, ему пришлось искать работу вне пределов Абхазии. Вместе с дочерью Ольгой Варламовной он устроился в городскую больницу Керчи, но не проработал и нескольких месяцев. Ночью к ним на съемную квартиру явилась целая бригада из КГБ и увезла дедушку в неизвестном направлении. После долгих поисков Ольга Варламовна наконец узнала, что ее отец был арестован по обвинению в шпионаже и находился в подвалах КГБ в Тбилиси. От него требовали признания, что он шпион нескольких государств – Японии, Англии, Германии, Франции. Палачи применяли самые изощренные пытки, но не смогли сломить Варлама Александровича, отличавшегося волей и мужеством.

В это время в Сухуме семью Шервашидзе выселили в барак, мебель выбросили с балкона. Ситуация типичная для семей «врагов» народа. После смерти Сталина – главного идеолога полицейского, репрессивного государства повеяло свободой. Несправедливо оклеветанный Варлам Александрович был реабилитирован. Его возвращение в Сухум праздновал весь город: на вокзале его встречали толпы людей.

Все словно вернулось на круги своя, справедливость была восстановлена. Варлам Александрович вернулся к своей любимой профессии, но ничего не проходит без следа. Сердце доктора Шервашидзе не выдержало, и через несколько лет после освобождения он умер от обширного инфаркта. Все это было в далеком 1957 году. Выросли поколения, которые не знали и не знают, что в Абхазии были такие врачи-подвижники «с талантом Бога». Но «без памяти и преемственности нет будущего».

Вера ШЕРВАШИДЗЕ, доктор филологических наук, профессор РУДН, г. Москва, внучка доктора Шервашидзе

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: обществоАвтор: Вера ШЕРВАШИДЗЕ, доктор филологических наук, профессор РУДН, г. Москва, внучка доктора Шервашидзе