ЧЕСТВОВАЛИ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

Юбилей

В Администрации Гудаутского района на совещании актива района чествовали коллектив районной газеты «Бзыбь» в связи с 90-летним юбилеем со дня выхода первого номера.

Глава Администрации Баграт Боджгуа поздравил коллектив со знаменательной датой и пожелал дальнейшего процветания, реализации намеченных планов, вдохновения, творческих успехов, приумножения добрых традиций и благодарных читателей. «С этой газетой связана жизнь нескольких поколений, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность, разностороннее и своевременное освещение событий, происходящих в районе», – отметил глава района.

От имени депутатов, председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия сердечно поздравил коллектив газеты. Он отметил, что все значимые события страны и района находили и продолжают находить отклик на страницах районной газеты. Ее коллектив всегда отстаивал свое право на собственное мнение. Именно этим районная газета выгодно отличалась от других изданий, которые не могли себе позволить публиковать те материалы, которые не подстраивались под идеологию грузинских политиков в ставший историей советский период. Валерий Малия поблагодарил сотрудников газеты за беззаветный труд на благо любимой страны.

Далее выступил главный редактор районной газеты «Бзыбь» Лаврентий Губаз. Он рассказал об истории создания газеты, ее первых шагах и о времени, когда читатели особенно ждали каждый номер.

«Районная газета вместе со всем народом Абхазии жила в одном ритме. Она прошла весь нелегкий путь и не переставала издаваться в самые сложные исторические периоды – во время Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. В истории газеты был период, когда ее закрывали на долгие шесть лет, но она выдержала это испытание и вновь приходила в каждый дом, где ее ждали и имели возможность читать новости и на родном языке», – отметил редактор.

Л.Губаз вспомнил 1988 год, когда представители абхазской интеллигенции написали письмо руководству СССР, в котором выразили возмущение проводимой в Абхазии политикой Грузии, и оно было опубликовано в «Бзыби». «Редакция тогда настояла на этом и при поддержке первого секретаря райкома партии Константина Озган, мы это сделали. Было немало и других ответных на выпады Тбилиси статей, авторами которых были публицисты, ученые, общественные деятели Абхазии. Тогда существенно поднялся авторитет газеты, а подписка на нее выросла до 10 тысяч экземпляров. Основная задача, которая стоит перед нами в настоящее время, в том, чтобы отразить на газетных полосах все актуальные новости, происходящие в районе. Одновременно ведутся постоянные рубрики, связанные с традициями и культурой абхазского народа, с жизнью на селе и сельским хозяйством, мы продолжаем публиковать очерки о ветеранах Отечественной войны и героях, отстоявших мир ценой собственной жизни».

Вместе со словами поздравлений женщинам, работающим в редакции газеты «Бзыбь», от руководства района были преподнесены красивые букеты осенних цветов.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

***

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своих коллег – сотрудников районной газеты «Бзыбь» со славным юбилеем.

Желаем газете, уже ставшей исторической и отличающейся своим боевым духом и целеустремленностью при проведении необходимой работы для развития нашей республики, и далее отвечать вызовам времени в интересах страны и народа.

***

Союз журналистов Абхазии поздравляет коллектив редакции Гудаутской районной газеты «Бзыбь» с 90-летним юбилеем!

Первый номер газеты вышел в свет 15 октября 1931 года, и с тех пор название этого одного из старейших печатных изданий Абхазии несколько раз менялось:

– «За коллективизацию» – 1931-1932 гг.

– «Бзы8 йа8шь» («Красная Бзыбь») – 1932 – 1950 гг.

– «Аколлективтъ џьа» («Коллективный труд») – 1950 – 1959 гг.

– В 1959–1965 гг. газета не выходила в связи с решением правительства СССР о нецелесообразности выпуска районных газет.

– «Бзыбь-Бзы8» с 1 июля 1965г.

В разные годы редакторами газеты были: Михаил Гарцкия, Константин Шершелия, Иван Квеквескири, Виктор Барцыц, Захар Агрба, Аркадий Возба, Арсен Кобахия, Энвер и Михаил Авидзба, Домна Бахтадзе, Давид Убилава, Нурбей Лушба, который руководил газетой дольше всех – с 1967 по 1991 годы, и Анатолий Возба.

В 70-80-е годы газета «Бзыбь» стала одним из самых популярных изданий в Абхазии, ее получали в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Донецке, Волгограде, Уфе и других городах. Авторами публикаций являлись политические и общественные деятели Абхазии, ученые, писатели, поэты. Популярность газеты в этот период в первую очередь была связана с тем, что на ее страницах публиковались историко-публицистические статьи, воззвания, критические материалы, отражающие дух национально-освободительной борьбы. В частности, в газете были опубликованы «Письмо 130-ти» 1977 года, «Абхазское письмо» 1988 года, текст выступления Владислава Ардзинба на первом съезде Народных депутатов СССР в Москве в 1989 году и многие другие актуальные материалы.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. журналисты и технические работники газеты приняли своих коллег из Сухума, и на базе районной типографии выпускались республиканские газеты «Апсны» и «Республика Абхазия». Сама «Бзыбь» выходила один раз в неделю, печатала оперативные сводки с фронтов, очерки и статьи о героизме бойцов и тружеников тыла, о добровольцах и гуманитарной помощи братских народов. Редакция также издавала боевые листки и пресс-релизы.

С 1994 года по настоящее время редактор газеты «Бзыбь» – Лаврентий Губаз. Газета является органом Администрации Гудаутского района и районного Собрания, издается два раза в месяц.

Союз журналистов Абхазии желает коллективу редакции газеты «Бзыбь» профессиональных удач, достойного продолжения традиций старших поколений, хороших новостей, крепкого здоровья и благополучия!

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району,Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия