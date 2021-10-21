ТЕРАКТ ПРОТИВ ВОЕННЫХ

Командование армии Сирии подтвердило сведения о гибели 14 военных в результате теракта со взрывом автобуса в Дамаске.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, распространенном 20 октября, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих, несколько человек получили ранения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что саперы обезвредили третье взрывное устройство, также установленное на упомянутом автобусе.

Известно, что мост Раис, или Президентский мост, пересекает реку Барада и находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс