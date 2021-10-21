СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Абхазия-Сирия

Президент РА Аслан Бжания выразил соболезнование Президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом, произошедшим в Дамаске.

В телеграмме соболезнования говорится:

«Свидетельствую Вам свое уважение и направляю слова искренней поддержки в связи с терактом, произошедшим в столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске. В Республике Абхазия разделяют боль сирийского народа и осуждают этот циничный и жестокий террористический акт. Прошу передать слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Номер: 90Выпуск: 4094Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс