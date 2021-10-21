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21.10.2021
Номер: 90
Выпуск: 4094
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Абхазия-Сирия
Президент РА Аслан Бжания выразил соболезнование Президенту Сирии Башару Асаду в связи с терактом, произошедшим в Дамаске.
В телеграмме соболезнования говорится:
«Свидетельствую Вам свое уважение и направляю слова искренней поддержки в связи с терактом, произошедшим в столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске. В Республике Абхазия разделяют боль сирийского народа и осуждают этот циничный и жестокий террористический акт. Прошу передать слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».
Номер: 90
Выпуск: 4094
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс