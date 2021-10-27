РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Россия – Абхазия

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Как сообщает пресс-служба Президента РА, глава государства проведет ряд встреч в Администрации Президента РФ и в Правительстве Российской Федерации.

***

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в Москве встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Как сообщает пресс-служба Президента РА, Бжания и Козак обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 гг.

Во встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Номер: 91Выпуск: 4095Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс