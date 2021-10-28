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28.10.2021
Номер: 92
Выпуск: 4096
Рубрика: общество
Автор: Из интернета
Нестареющая притча
АД и РАЙ
Воин по имени Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на самом деле Ад и Рай?
– Кто ты? – спросил Хакуин.
– Самурай, – ответил воин.
– Это ты – самурай?– воскликнул Хакуин. – Какой же правитель мог взять тебя в охрану? У тебя же лицо нищего!
Нобусигэ так рассердился, что стал вынимать из ножен меч. Хакуин продолжал:
– А у тебя и меч есть? Небось такой тупой, что им ты мне и голову не срубишь.
Когда же Нобусигэ обнажил меч, Хакуин заметил:
– Вот так открываются двери Ада.
Эти слова открыли самураю учение мастера. Спрятав меч, он поклонился.
– А так открываются двери Рая, – сказал Хакуин.
Номер: 92
Выпуск: 4096
Рубрика: общество
Автор: Из интернета