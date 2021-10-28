ВРАЧИ НА ГРАНИ: ПРАВДА О COVID

Нам пишут…

Сам факт появления четвёртой волны многие специалисты отрицают – вроде как сам вирус никуда не исчезал, а обострение эпидситуации связано с «сезонностью» вкупе с гриппом и ОРВИ, а также с «несознательностью граждан», игнорирующих масочный режим и социальную дистанцию. В действительности же в октябре после курортного сезона мы наблюдаем такой ежесуточный прирост заболеваемости, какого не было даже весной 2020 года, когда всё только начиналось, и всю страну переводили на жёсткий карантин, дорого обошедшийся в итоге всем. Люди нервничают и опасаются возврата к изоляции, бизнес в растерянности. И никто не знает, что будет завтра.

Правда, пока, судя по рассказам сухумчан, не такая уж радужная. Вот, например, одна история о том, как родственники пытались оформить на лечение от ковида 85-летнюю пенсионерку. По их словам, они позвонили в «скорую», а им порекомендовали отвезти её в городскую поликлинику к участковому врачу на осмотр. Тогда её дочь последовала этому совету. В поликлинике ковидная больная сидела в очереди вместе с другими больными, пока дочь объясняла участковому врачу их проблему. В итоге её отправили в Гудаутский госпиталь.

Врачи работают на износ. Они возмущаются. И хотят получить за свой труд в адских условиях достойную оплату. А в случае болезни – компенсации. Но нагрузка увеличилась не только на тех, кто в стационарах. В поликлиническом звене тоже жарко. И такая интенсивность с весны. Падают от усталости врачи. И падает качество работы. В больницах из-за наплыва пациентов лекарств всем не хватает, врачи едва стоят на ногах.

Когда же известные врачи и учёные расскажут правду о COVID-19 без цензуры? Именно они, специалисты, а не «чиновники-айболиты», отправляющие нас на удалёнку, загоняющие детей на дистанционное обучение, должны объяснить, что в действительности происходит в связи с распространением коронавируса в стране.

А на днях в амбулаторном центре на Красном мосту было столпотворение больных, а мимо проезжали свадебные кортежи с музыкой и сигналами…

Р. АМИРАМОВА, пенсионерка, г.Сухум

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: обществоАвтор: Р. АМИРАМОВА, пенсионерка, г.Сухум