СПОРТ

Сборная Абхазии по каратэномичи завоевала восемь медалей на соревнованиях по каратэ «Победить и вернуться» им. генерал-майора Геннадия Зайцева. Соревнования проходили 24 октября в Москве. Как сообщает пресс-служба Госкомспорта РА, победителем по каратэномичи стал Геннадий Цулая, занявший первое место в спарринге (Себу иппон кумитэ) в весовой категории 75 кг. Второе место в весовой категории 75+ занял Смел Садзба. Абхазские спортсмены выступали в разных видах карате: Яхара ката, ката каратэномичи, ката Шотокан, тамэсивари, кумитэ Шотокан. В этих направлениях спортсмены заняли вторые и третьи места. В итоговом зачете Геннадий Цулая завоевал пять медалей (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы), а Смел Садзба – три медали (1 серебро, 2 бронзы). Сборную команду Абхазии возглавлял тренер, мастер международного класса по каратэномичи, президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта