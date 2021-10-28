СПОРТ

В Ростове провели международный фестиваль «Кубок Евразия» по косики каратэ, куда были приглашены представители руководства косики каратэ РФ. Команда из Абхазии в количестве трех спортсменов участвовала в указанном турнире. Это – Киут Сандро Робертович, 11 лет, занял 3-е место в весовой категории до 35 кг, Бутба Тимур Асланович, 13 лет, занял 3-е место в абсолютной весовой категории и Ходжоян Эрик Артемович, 13 лет, занял 1-е место в весовой категории до 45 кг. Со спортсменами приехали родители, командированные родительским комитетом Федерации косики каратэ РА.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта