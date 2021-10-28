НЕОБХОДИМЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вакцинация

Каждый гражданин, который привит вакциной «Спутник V» на территории Республики Абхазия, получит бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код.

Об этом журналистам рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Компания «А-Мобайл» помогает Минздраву с созданием электронной базы данных вакцинированных.

Каждый гражданин Абхазии после вакцинации, получив по телефону SMS-сообщение с логином и паролем, сможет зайти в свой личный кабинет на сайте Минздрава, где будет сохраняться вся информация о его вакцинации. Так делается в России, где каждый человек в своём личном кабинете видит свой иммунный статус. Всем тем, кто уже был вакцинирован «Спутником V» в Абхазии, предлагается прийти в баклабораторию с двумя документами – паспортом гражданина Республики Абхазия и заграничным паспортом РФ для получения QR-кода.

«Наш сертификат с QR-кодом дает полное право на поездки в страны, где признается российская вакцина «Спутник V», – сказала Скорик.

Сертификат с QR-кодом сканируется на пограничных постах. QR-код можно использовать как на бумажном носителе, так и скачав его в телефон. Что касается вакцинированных «Спутником-Лайт», поскольку этот препарат дает защиту на три месяца, им QR-код не присваивается.

По информации главного санитарного врача республики, без ревакцинации срок действия сертификата с QR-кодом о вакцинации «Спутником V» – один год. «Но производитель вакцины рекомендует через полгода сделать ревакцинацию вакциной «Спутник-Лайт», – сказала Людмила Скорик.

Поступление партии вакцины «Спутник V» в Абхазию ожидается в первой декаде ноября.

На днях в Абхазию также поступит вакцина от гриппа «Гриппол Плюс».

«В прошлом году некоторые наши граждане очень правильно создали себе иммунный барьер от гриппозного вируса и одновременно привились пневмококковой вакциной. Они не заболели коронавирусом. Таких примеров очень много. Я настаиваю на том, чтобы моя организация всегда прививалась, в том числе каждый год от сезонного гриппа. Никогда не помешает дополнительная вакцинация. Призываю всех прийти в пункты вакцинации, и пока не поступил «Спутник V», защититься хотя бы от сезонного гриппа», – сказала Скорик.

Вакцина «Гриппол Плюс» разрешена с шестимесячного возраста. Через 30 дней после вакцинации этим препаратом разрешена любая другая вакцинация.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс