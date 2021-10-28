ВСЕГО ОДИН ЭПИЗОД. И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Памяти Юрия Кация

Имена героев прошедшей войны уходят в историю, становятся ее частью. Для тех, кто придет после нас. А мы хорошо помним тех, кто просто жил и поступал как настоящий человек. Гражданин. Мужчина. Воин. Освободитель. Они не могли прожить свою жизнь иначе.

В канун Дня независимости и Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме, на стене дома, в котором жил Юрий Кация, была установлена мемориальная доска. Это произошло по инициативе друзей и соседей Юрия Кация и стало полной неожиданностью для членов его семьи. Юрий Кация погиб в самом конце войны, во время освобождения столицы Абхазии – Сухума, когда до Победы оставались считанные дни. Он не услышал победных залпов, но он сделал все, что от него зависело, чтобы наступил мир. Мир, в котором живут его дети и внуки. Мир, в котором живем мы.

Мы познакомились с Юрием Михайловичем Кация в реабилитационном центре Гагры. Здесь после лечения в госпитале, проходили реабилитационный период раненые бойцы Абхазской армии. Это был июль 1993 года. Несмотря на серьезные ранения, никто из бойцов не терял связи с однополчанами и был готов в любой момент идти в наступление. Не могу точно сказать, есть ли у меня такое право, но не могу не рассказать лишь об одном эпизоде, который связан с Юрием Кация. Тогда после тяжелейшего ранения там лечился и его зять, Олег Рагимов. Он был ранен в Мартовском наступлении, перенес множество операций и восстанавливал свое здоровье. В лечебном заведении не могло храниться оружие. Но бойцы не расставались с ним, находили какие-то места, где могли надежно спрятать его. Итак, в канун Июльской наступательной операции 1993 года, поздней ночью, в мой номер постучался Юрий Михайлович. Он был в военной форме, и стало понятно, что его никто не может остановить, как и Олега Рагимова. Они взяли свои автоматы и оставили мне документы, чтобы потом передала их семье, если что-то произойдет непоправимое.

Два дня их не было, они оставались на позициях. Не наступал покой в моей душе, ведь они мне доверили нечто такое, что можно доверить только близким людям. К моей радости и счастью семьи, оба они вернулись живыми и невредимыми. С каким чувством безграничного счастья я возвращала им паспорта и другие документы!

Потом судьба нас развела и больше я не видела Юрия Михайловича. Я посчитала своим долгом вспомнить этот эпизод из хроники Отечественной войны. Чтобы люди помнили и знали, как ковалась Победа. Вечная память!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району