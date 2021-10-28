ТЕСНЫЕ СВЯЗИ

Письмо в редакцию

(Окончание. Начало в № 90, 91)

Исходя из вышеизложенного и желая найти потерянные точки соприкосновения наших интересов, очевидно, необходимо начать новый этап нахождения дороги ведущей через «перевал».

По-видимому, работу эту нужно будет начинать с создания двухсторонней комиссии, в которую войдут наиболее авторитетные личности с абхазской и абазинской сторон. Представляется, что председателем этой комиссии должен быть Президент РА, его заместителем – председатель национального Совета абазинского народа.

Членами комиссии должны стать поэты, писатели, ученые, воины-добровольцы и общественные деятели Абхазии и Абазашты.

Работа в этом направлении нужна обеим сторонам.

Абхазии – для того чтобы не потерять свой плацдарм в лице Абазашты на Северном Кавказе.

Абазаште – для того чтобы не забыть дорогу в страну своих предков.

Дорогу, по которой пойдут завтра в Абхазию наши потомки.

Ардзинба был политическим гением. Он далеко смотрел. Смотрел и видел особую роль адыгского и абазинского факторов в судьбе абхазского народа.

Во многом благодаря его поддержке народы Кавказа создали Конфедерацию народов Кавказа, сыгравшую громадную роль в борьбе абхазского народа за свою свободу и независимость. Такие парадоксы истории – не единичный фактор. Они возможны и в завтрашнем дне.

Через некоторое время Багапш расширил и углубил позиции Абхазии на Северном Кавказе. Он понимал главное.

Современная политика – крайне ненадежна. Она может изменить свое лицо и свою сущность в один момент. История знала немало таких примеров. Никто даже не мог предположить, что может произойти с Советским Союзом.

Пришел Горбачев и изменил все. Он предал всех и все.

Советский Союз потерял все.

Друзей, союзников, военные базы, экономическую и политическую независимость.

Пока Путин у руля Российского государства, Абхазии нечего бояться за свое будущее. Но время идет. Время непредсказуемо.

Дай бог Путину долгих лет жизни, но Всевышний не создал бессмертных.

Как поведет себя преемник Путина, не знает никто.

Вот тогда-то и может получить снова свою особую значимость Северо-Кавказский фактор и все те же абазины как проводники идей солидарности с Абхазией во всем Северо-Кавказском регионе.

Ардзинба и Багапш прекрасно понимали это.

Потому и расширяли постоянно ареал своего присутствия в Абазаште, и параллельно этому – меру абазинского присутствия абазин в Абхазии.

Аслан Георгиевич пришел к власти относительно недавно. Долгое время все его внимание было уделено вынужденной мере – борьбе с пандемией.

Конечно, пандемия серьезная проблема. Но как бы то ни было, жизнь продолжается.

На передний план снова выходят старые проблемы в новой интерпретации.

Одна из них очевидна.

Абазины и абхазы – единое целое. Два крыла единого народа Абаза.

История разорвала их на две части. Потому и стоит так остро вопрос: как не потерять друг друга?

Конечно, абхазы проживут без абазин. Абазины проживут без абхазов.

Но нельзя забывать мысль Ардзинба, высказанную им неоднократно. И абазины, и абхазы станут гораздо уязвимее во времени, потеряв друг друга.

Сегодня идет трудный неоднозначный процесс нового этапа становления нашего единого народа Абаза и познания друг друга на новом историческом этапе.

Результат может оказаться самым непредсказуемым. Или мы потеряем друг друга в тумане времени, или снова станем одним единым полноценным народом.

На нынешнем этапе многое в этом вопросе будет зависеть от лидера Абхазии Аслана Георгиевича Бжания.

Я уверен, Аслан Георгиевич прекрасно понимает это.

Время дало ему возможность вернуться к злободневной проблеме. Будем ждать, какие шаги последуют в ближайшее время в этом направлении.

Р. АРШБА, ветеран войны, кавалер орденов Леона, «Ахьдз-Апша» 3-й степени

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Р. АРШБА, ветеран войны, кавалер орденов Леона, «Ахьдз-Апша» 3-й степени