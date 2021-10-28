НАШ ДОРОГОЙ ЮРИЙ ВОРОНОВ!

Конференция памяти учёного и политика

Столько лет прошло, а кажется, что это было вчера. В тот страшный день 11 сентября 1995 года весть об убийстве Юрия Николаевича Воронова всколыхнула всю Абхазию. Нет здесь человека, который не знал и не уважал бы его. Трагическая гибель учёного стала всенародной утратой, нашей общей болью. Мы любили и уважали его, гордились им, а враги ненавидели, ведь Юрий Николаевич Воронов всегда, везде на самых высоких уровнях отстаивал право абхазского народа на самоопределение, нёс правду о нашей стране, ее истории, её культуре, а слово его было очень весомым. К Юрию Воронову прислушивались, его ценили и за пределами Абхазии. И сегодня, несмотря на непростую ситуацию в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Абхазию приехали многочисленные гости, учёные, члены Российской Академии наук, чтобы принять участие в Международной научной конференции «Кавказ и Причерноморье с эпохи Древности до позднего Средневековья в свете новых данных археологии и истории», посвящённой 80-летию со дня рождения выдающегося ученого-кавказоведа, государственного и общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова. Они приехали почтить память этого великого светлого человека. Инициировал и организовал мероприятие Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии наук Абхазии.

Перед началом конференции её участники возложили цветы к могиле Юрия Николаевича Воронова в сквере у здания Абхазского государственного музея.

Затем в актовом зале Кабинета Министров состоялось первое пленарное заседание конференции. Открывая конференцию, директор Абхазского института гуманитарных исследований, кандидат филологических наук, доцент Арда Ашуба рассказал о значимости личности Юрия Николаевича Воронова, его жизни и деятельности для Абхазии. Он подчеркнул, что Юрий Воронов был не только блестящим ученым-кавказоведом, но и крупным государственным и общественным деятелем, истинным интеллигентом, патриотом и гражданином Абхазии, внёс огромный вклад в обретение независимости нашей страны.

Особую роль Юрия Воронова в новейшей истории Абхазии отметил и Президент республики Аслан Бжания, обратившись с приветствием к участникам конференции. В частности, он сказал: «Юрий Николаевич был неутомимым исследователем исторического прошлого Абхазии и всего Кавказа, человеком высокого достоинства и чести, посвятившим свою жизнь служению Абхазии и России, с которыми был духовно и кровно связан. Он прожил недолгую, но яркую жизнь. Прошло 26 лет со дня его трагической гибели. Истинные масштабы его личности и та выдающаяся роль, которую он сыграл в новейшей истории Абхазии, в развитии её науки, культуры и общественной мысли, в национальном движении и в строительстве независимой абхазской государственности, сегодня ещё более очевидны».

Глава государства подчеркнул, что руководство страны считает своим долгом оказывать поддержку мероприятиям, способствующим развитию науки, установлению контактов между учёными разных стран. Он пожелал всем плодотворной работы и результативной дискуссии.

После просмотра документального фильма, посвящённого Юрию Воронову, абхазские и российские учёные представили свои доклады.

В частности, доктор исторических наук академик АНА Олег Бгажба в докладе «Юрий Воронов и археология Абхазии» рассказал о роли учёного в становлении абхазской археологии. Он особо отметил, что Юрий Николаевич достиг всего благодаря своему неистовому труду. «Он первым прошёл всю 160-километровую Великую Абхазскую стену с её 270 башнями, нанёс её на карту, отметил и описал. Затем обошёл всю Абхазию от побережья до пастушеских построек «Ацангуара» и святилищ, – сказал академик. – В своих исследованиях он придерживался трёх заповедей Цицерона, адресованных историкам: «воздерживаться от лжи», «не утаивать правды», «исключать предвзятость в научных заключениях».

Юрий Николаевич Воронов родился 8 мая 1941 года в селе Цабале Гулрыпшского района Абхазии в семье потомственных дворян. Учился в сельской школе, затем в Сухумской средней школе №3. Получив высшее образование в Ленинградском государственном университете (восточное отделение по специальности «египтология»), в разные годы работал инструктором в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, младшим научным сотрудником в Сухумском НИИ туризма, старшим научным сотрудником в Центральном совете по туризму и экскурсиям Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.

В 1971 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию «История Абхазии с древнейших времён до раннего Средневековья», в 1985 году докторскую диссертацию «Восточное Причерноморье в железном веке (вопросы хронологии и интерпретации памятников VIII в. до н. э. – VIII в. н. э.) в Институте археологии АН СССР.

Юрий Воронов – автор около 500 научных работ, в том числе около 50 монографий.

В 1981 году Юрий Воронов стал работать старшим научным сотрудником Абхазского института языка, литературы, истории, затем ведущим научным сотрудником АбИГИ АНА.

В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. В 1992 году возглавил комиссию Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. В 1993 году Юрий Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером. Он был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

После перерыва конференция продолжила работу в Национальной библиотеке РА им. И. Г. Папаскир. Здесь прошёл круглый стол под названием «Сын двух народов: Ю. Н. Воронов – личность, эпоха, историческая память».

Открывая мероприятие, директор АбИГИ Арда Ашуба сказал, что на встречу были приглашены коллеги-учёные, члены первого созыва Парламента Абхазии, которые работали вместе с Юрием Вороновым, самые близкие ему люди.

Затем с докладом выступил доктор филологических наук Владимир Зантариа. Он рассказал о публицистической и общественной деятельности Юрия Воронова, о его весомом вкладе в отечественную историографию и археологию, о том, как будучи депутатом Парламента, учёный принципиально и последовательно отстаивал национальные интересы страны, подвергшейся вооружённой агрессии со стороны Грузии. В. Зантариа отметил и особую значимость официального участия Юрия Воронова в Московских переговорах от 3 сентября 1993 года, где он на высоком профессиональном уровне поддерживал позицию Владислава Ардзинба.

С теплотой вспоминали Юрия Николаевича Воронова представители первого созыва Парламента Абхазии – Нателла Акаба, Сократ Джинджолиа, Олег Дамениа, близкий друг и соратник учёного Владимир Левинтас (присоединился к круглому столу посредством онлайн), который уже много лет живёт в Израиле.

И из их воспоминаний вырисовывался образ честного, принципиального, справедливого и мужественного человека, патриота Абхазии. Жаль, что его жизнь оборвалась так трагично и рано. Только память способна воскресить прошлое.

На следующий день 20 октября в Абхазском институте гуманитарных исследований в рамках конференции работали секции «Кавказ в эпоху Древности», «Кавказ в системе культурных связей в период Средневековья».

Международная научная конференция проходила в Сухуме два дня.

Подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ