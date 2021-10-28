КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДНЕМ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

27 октября в республике отмечают День абхазского языка. Руководитель департамента по государственной языковой политике при Министерстве просвещения и языковой политики Батал Хагуш рассказал Апсныпресс о проблемах, связанных с абхазским языком и способах их решения.

«В нашей стране проблема национального языка долгие годы остается крайне острой и актуальной. Департамент по государственной языковой политике, как и многие другие организации, имеющие отношение к языку, уже много лет ищут пути ее решения. Сотрудники департамента сделали все возможное: разработали учебные пособия, литературу для тех, кто собирается глубже изучать родной язык, перевели на абхазский язык мультфильмы для тех, кто только начинает говорить, занимается вопросами перевода делопроизводства на абхазский язык», – сказал Батал Хагуш.

У руководителя департамента по государственной языковой политике своё видение того, как надо решать проблему развития государственного абхазского языка. Как только начал работу возглавляемый им департамент, были определены несколько ключевых проблем, одна из которых – перевод документооборота на абхазский язык. Батал Хагуш напомнил о постановлении 2018 года, предусматривающего в каждом министерстве и ведомстве штат референта-переводчика или референта-делопроизводителя. «Если чиновник не может писать и изъясняться на абхазском языке, то у него должен быть хотя бы переводчик. Да, это трудно, но мы приняли это постановление, чтобы в каждой организации были переводчики, чтобы был один штат и документы переводились на абхазский язык. Это постановление должно было вступить в силу с 2019 года, везде должны были быть соответствующие штаты и начата работа. Но сделали это всего несколько организаций, остальные молчат до сих пор. Они не работают по закону, они его нарушают. Я несколько раз ставил этот вопрос, но никто не откликнулся, включая представителей власти», – сказал Хагуш.

Он напомнил, что не раз организовывались курсы по делопроизводству на абхазском языке. «Из всех районов мы приглашали и обучали ведению делопроизводства на абхазском языке. Но из-за нехватки средств главы городских и районных администраций перестали отправлять людей на наши курсы. А это, на самом деле, очень важный процесс. Каждый четверг почти два месяца мы работали, но потом проект приостановился. Если сначала приезжали 12 человек, потом начали приезжать три, никакой помощи от государства мы не получили. У нас имеется и электронная версия этих курсов. Позже мы решили ездить по районам и проводить обзорные лекции. Если люди, которые по тем или иным причинам, в том числе и финансовым, не могли приехать сюда, мы сделали все возможное, чтобы курсы по делопроизводству проводились в районах, но и это мы вынуждены были прекратить. Мы также много раз обращались в разные инстанции, чтобы нам присылали копии документов, бланков, справок. Мы перевели бы их здесь на абхазский язык и разослали им для использования. Но мы и здесь не видим особой заинтересованности», – с сожалением констатировал Хагуш.

По его словам, во всех организациях должны быть словари: «Мы уже издали большое количество словарей, хотим издать ещё несколько. Уже год мы не можем работать в этой области, потому что нет ни подписи министра, ни его поддержки в этом вопросе». Батал Хагуш считает ошибкой включение Госкомитета по языковой политике в Минпрос и создание на его базе департамента. «Это ограничивает наши возможности в работе. Нет понимания со стороны Министерства просвещения. Многие думают, что решение проблемы языка нужно начинать с обучения детей, но это ошибочно. Нужно начинать со старших. Если ребёнок не будет слышать старших, говорящих на языке, то он и не станет говорить. Но если родители видят, что представители властных структур игнорируют государственный язык, не говорят на нем, то у них складывается впечатление, что он и не нужен, вот они и детей своих не учат ему. Власти должны быть примером в этом вопросе, но, к сожалению, это не так. Многие уже отправляют детей в русские школы, а после школы – в вузы России. В конечном итоге молодежь там остается и работает. Покажите мне тех, кто приехал. Даже если они и есть, их очень мало», – констатировал Хагуш.

Руководитель департамента по языковой политике считает, что нужно менять сознание людей. «Нужно начать с того, что все мероприятия, выступления и пресс-конференции должны по максимуму проводиться на абхазском языке. Мы говорим о том, что президент должен знать абхазский язык. Государственный язык должен знать не только президент, но и все в правительстве», – сказал Хагуш. Руководитель департамента Батал Хагуш уверен в том, что возглавляемая им структура многое может сделать, если её поддержат. «Мы знаем пути решения проблем. В Абхазском госуниверситете, на каждом факультете, будь то экономический, юридический, исторический, все говорят на абхазском, прекрасно знают все термины. Я могу пригласить вас на экзамен по профильным предметам, и вы сами увидите, что вполне возможно освоить различную терминологию на родном языке».

Как и раньше Госкомитет, департамент по языковой политике тоже стал проводить курсы по изучению абхазского языка, но сейчас, к сожалению, по ряду причин они прекратились. «С самого начала это были курсы, где человек мог получить общие знания по языку. Те, кто хотят работать в госструктурах, должны иметь сертификат о том, что они хоть как-то владеют абхазским языком. Мы занимались по отдельности с госчиновниками, работающими в разных сферах, по их желанию», – сказал Хагуш. Школьные учебники до 4 класса по разным предметам переведены на абхазский, учебники для пятого класса тоже полностью готовы, но, по словам Батала Хагуш, министерство не дает разрешения на их издание по непонятным причинам. Хагуш также придает большое значение использованию IT-технологий в процессе обучения абхазскому языку. «У нас в департаменте есть специалист по IT-технологиям Нарт Тлыш. Он подготовил программу, где ты говоришь на русском и тебе программа отвечает на абхазском. Это очень удобно. Теперь дети с 1 по 4 классы могут с помощью компьютера заниматься на абхазском языке. В этом направлении многое сделано, но работа остановлена, так как она тоже не устраивает многих. Министерство не одобряет эту программу, но и свои варианты не предлагает, что странно», – отметил Хагуш.

Руководитель департамента также выступает за внесение изменений в школьную программу. «Дети в четвёртом классе учат произведение Алексея Гогуа «Рассеченный камень», которое и одиннадцатиклассник не всегда осилит, разве это нормально? Дети устают от такого материала, им сложно его осваивать. Вместо того, чтобы все упростить, мы сами все усложняем», – сказал Хагуш. Он также отметил, что помимо наших мифов, на абхазский язык уже переведены и мифы народов мира. Департамент ждёт одобрения министерства, чтобы издать сборник мифов на абхазском языке. В ближайшее время появится диск, в котором собрано более 100 мультфильмов на абхазском языке. Уже все оплачено. Его можно будет использовать в детских садиках, школах, разных кружках, где занимаются дети. Что касается Дня абхазского языка, Хагуш считает, что день языка отмечают тогда, когда люди не слышат родной язык, не говорят на нем, находятся в другой стране, но хотят помнить язык, культуру, традиции. «Для нас же каждый день должен быть днём абхазского языка, а не один день в году», – отметил он.

В завершение беседы Батал Хагуш выразил надежду на то, что министерство и правительство будут оказывать поддержку департаменту, и они смогут реализовать все свои проекты. «Все должны делать то, что могут – говорить на абхазском и не забывать, что мы живем в Абхазии», – отметил он. Хагуш выразил надежду на то, что в течение двух недель будет решен вопрос департамента по языковой политике, он будет выведен из структуры Минпроса и вновь станет работать самостоятельно.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс