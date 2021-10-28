ЭПИДЕМОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ

Главный санитарный врач РА Людмила Скорик и Премьер-министр Александр Анкваб обсудили эпидемиологическую обстановку в стране и меры по улучшению ситуации.

По данным, представленным главным санитарным врачом, после новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале октября, в настоящее время наблюдается незначительный спад. Однако, по мнению Людмилы Скорик, данная ситуация не дает оснований полагать, что наметилась тенденция к улучшению общей обстановки. Граждане по-прежнему не соблюдают меры предосторожности и установленные ограничения.

Как показывают итоги длинных выходных, связанных с праздничными датами в конце сентября, массовые мероприятия и скопление людей в местах отдыха привели к резкому росту числа инфицированных. Поэтому, как считает главный санитарный врач Абхазии, продление школьных каникул, как и введение дополнительных выходных дней, скорее всего, будет иметь обратный эффект: вместо временной самоизоляции в целях снижения риска заболевания граждане вновь устремятся в места массового скопления.

С учетом известного дефицита некоторых дорогостоящих медпрепаратов, активно используемых в лечении от коронавирусной инфекции, загруженности ковид-учреждений республики, крайне неудовлетворительных темпов вакцинации, ситуация при низкой ответственности населения может стать критической.

В этой связи Премьер-министр обсудил с главным санитарным врачом республики возможность ужесточения ограничительных мер в сочетании с обязательной вакцинацией работников бюджетной сферы, деятельность которых связана с интенсивными контактами с населением. Этот вопрос предложено вынести на обсуждение с членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Людмила Скорик сообщила также, что по линии МККК в республику завезено специальное холодильное оборудование для хранения большого количества вакцин. Эта необходимость связана с планируемой поставке 30 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Планируется начать вакцинацию населения от гриппа.

Александр Анкваб поручил ускорить работу по формированию единой базы данных вакцинированных от COVID-19 граждан Абхазии с внедрением удостоверения о вакцинации с QR-кодом.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс