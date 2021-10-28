ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГООТРАСЛИ

В Кабинете Министров РА

Состоялась рабочая встреча Премьер-министра республики с и.о. генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба, посвященная текущей ситуации в энергосистеме Абхазии.

Тенгиз Гирджинба доложил об уровне собираемости платежей за потребленную электроэнергию. В период с января по сентябрь 2021 года она составила около 38% от запланированных показателей. За аналогичный период 2020 года собираемость составила 35,4%. По словам Тенгиза Гирджинба, рост нагрузки на электросети в период с января по октябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 19,7% (в 2020 году увеличение нагрузки на сети в период с января по октябрь в сравнении с 2019 годом составило 25%).

Александр Анкваб расценил ситуацию с собираемостью платежей как критическую и поручил руководству «Черноморэнерго» в тесном взаимодействии с органами местного управления принять меры по её изменению, в том числе и пресечению незаконного потребления электроэнергии.

Руководитель «Черноморэнерго» сообщил Премьер-министру и о проведении плановых ремонтных работ.

30 октября, ориентировочно с 10 до 16 часов, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и установкой опоры высоковольтной ЛЭП-110 кВт «Шешелет-1», будет прекращена подача электроэнергии в Очамчырском и Гулрыпшском районах, а также в восточной части Сухума.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс