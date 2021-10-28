ЮБИЛЕЙ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет директора Сухумской газетной типографии Ходжаа Энвера Терентьевича с юбилеем:

«Дорогой Энвер, поздравляем тебя с 60-летием! Желаем здоровья и благополучия тебе и твоей семье, внукам.

Твоя ответственность и профессиональный подход к выполняемому делу вызывает к тебе чувство уважения. Честь и хвала тебе за то, что встал на защиту нашей Родины во время Отечественной войны народа Абхазии!

Гордимся, что работаем с тобой и совместно делаем важную работу для наших национальных СМИ».

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»