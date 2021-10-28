МЕРОПРИЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ МВД РА

Текущей работе Министерства внутренних дел посвящалась рабочая встреча Премьер-министра РА Александра Анкваба с исполняющим обязанности министра ВД Русланом Ажиба.

Разговор шел о криминогенной ситуации, об участии подразделений обеспечения общественного порядка МВД в реализации требований Указа Президента РА о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, о борьбе с незаконной добычей криптовалют.

Премьер-министр и и.о. министра внутренних дел обсудили также формат мероприятий, связанных с юбилеем органов внутренних дел республики, 100-летие образования которых будет отмечается в ноябре 2021 г.

Была подчеркнута необходимость ограничить планируемые мероприятия в связи с эпидемобстановкой в стране.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс