СОЗДАНЫ НОВЫЕ УСЛОВИЯ

В Сухуме после капитального ремонта открыли женскую консультацию.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и и.о главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.

«Это хорошее, важное событие в системе здравоохранения республики, очень нужное нашим женщинам», – сказал Бутба.

Министр отметил, что пока есть сложности с оборудованием, консультация не совсем полностью оснащена. «Но это дело времени, в этом направлении проводится большая работа. Женская консультация будет поэтапно оснащена новейшим оборудованием»,– сказал он. Во время ремонта врачи работали в здании Сухумского роддома.

Заведующая консультацией Кама Шулумба сказала, что они очень рады сегодняшнему событию, теперь у них комфортные условия для работы. «До ремонта женская консультация была в плачевном состоянии, можно даже сказать – в аварийном»,– заметила она. «Нам еще необходимы гинекологические кресла. Надо дооснастить лабораторию. В коридоре у нас обязательно будут установлены два больших экрана, чтобы беременные женщины, ожидая приема, могли получать разную полезную информацию о том, как должна протекать беременность, как должна себя вести женщина в этот период, и многое другое»,– отметила Шулумба.

В консультации пять кабинетов врачей-гинекологов. Прием осуществляется с 9.00 до 17.00 часов. В консультации работают врачи и других специальностей: два терапевта, офтальмолог, стоматолог, психолог. Ремонтные работы проводились за счет Республиканского бюджета и составили 8,8 млн рублей.

Номер: 92Выпуск: 4096Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс