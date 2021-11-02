СЧАСТЬЕ УЛЫБНУЛОСЬ

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Молодая женщина с каштановыми волосами, в строгом платье шла по городу в надежде встретить свою симпатию. Он был высокий, потрясающе красивый. Она попросту влюбилась, подсказывал ей голос. Она по-настоящему влюбилась с первого взгляда. Ничего не было странного. Может, он ее судьба, раздумывала она, когда шла по городу. Вдруг ей захотелось вернуться домой. Дождь подкрался незаметно, внезапно сверкнула молния, полил дождь и почти в секунду потоки воды полились по улице.

На следующий день молодая художница встала рано, схватила этюдник, кисти и отправилась к морю рисовать.

Погода стояла ясная, как будто вчера не было противного дождя.

Вскоре она позабыла обо всем, и о симпатии... уйдя в работу... Но вечером заплакала: почему парень, который ей нравится, не обращает на нее внимания. Подумала об этом, но через долю секунды вытерла слезы и улыбнулась. В субботний день опять пошла гулять по городу, шла, глубоко задумавшись. Но шум приближающегося автомобиля привлек ее внимание. Она присмотрелась и увидела светлый «Мерседес». Машина остановилась, дверца распахнулась, и вышел высокий, потрясающе красивый ее любимчик.

– Что вы одна гуляете? – спросил он, глядя в ее улыбающиеся зеленые глаза. Затем протянул руку:

– Не составите мне компанию? Она с радостью согласилась.

А он смотрел на нее и думал: до чего же она очаровательна.

Они подъехали к кафе «Пингвин» с видом на море.

– Отличное, прекрасное место, – в один голос сказали они.

Вдруг она промолвила:

– Я думаю о тебе каждую секунду, каждую минуту, особенно в эти осенние пасмурные дни.

Он заулыбался, взял ее руку и прижал к своим губам.

Ее сердце быстро-быстро забилось. И она подумала: «Неужели я ему нравлюсь?». Она посмотрела в его глаза и прочла подтверждение своим мыслям.

Они долго сидели в кафе. Затем он повез ее домой. Она попрощалась и вышла.

А он не мог понять, почему она не пригласила его к себе. «Я ведь ей нравлюсь, может, соседей испугалась – как это, к абхазской девушке парень приходит», – рассуждал он.

А она думала: «Почему я не пригласила его к себе?» Эта мысль долго терзала ее. Показала бы ему свои новые картины...

И вот они вновь встретились. Она стала извиняться, что в тот вечер не пригласила его. Он прижал ее к себе и поцеловал в щечку. Она разоткровенничалась, стала рассказывать, где она впервые увидела его. Как страдала, думая, женат он или свободен.

Он заговорил:

– Ты мне тоже давно нравилась, но мне казалось, что я не твоего круга человек, не творческий.

– У меня есть поклонники, но они мне безразличны, я их как друзей воспринимаю. Когда я тебя видела издалека, жизнь моя светлела, мне хотелось творить. Ты возвращаешь меня к жизни, – говорила она ему.

– Твои слова – как глоток свежего горного воздуха, – ответил он, прижал ее к себе, и губы их слились в жарком поцелуе.

– Я впервые в жизни так счастлива, если бы это могло вечно длиться, – прошептала девушка.

– Не вижу никаких препятствий, – ответил он. – Поедем?

– Куда?

– Ко мне домой.

– Что подумают твои соседи обо мне? Дорогой, ты забываешь, какой я национальности.

В одно мгновенье из счастливой девушки она превратилась в тигренка, глаза ее заполнились слезами. Ей захотелось поскорее вернуться домой. Они распрощались.

А вечером она думала: почему отказалась ехать к нему домой.

Ее стойкость понравилась ему. Он решил взять ее в жены, она будет верной спутницей.

На следующей неделе он просил стать его женой. Она не стала колебаться, тянуть. Ответила, что согласна.

Вернулась домой окрыленная, прилегла на диван и сама не заметила, как уснула.

Разбудил ее звонок, она открыла глаза. С изумлением обнаружила, что солнце уже встало.

– Валера, я рада тебя слышать. Я очень хочу тебя видеть, – ответила Изабелла.

Он назначил время встречи. Она пошла на свидание с рисунком, где во весь рост под пальмой стоял ее Валера.

Они встретились – счастье им улыбнулось.

Н.КИУТ, сотрудница газеты «Апсны»

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Н.КИУТ, сотрудница газеты «Апсны»