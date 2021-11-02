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02.11.2021
Номер: 93
Выпуск: 4097
Рубрика: спорт
Автор: Управление по делам молодежи и спорта
СПОРТ
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою, который проходил с 22 по 24 октября в Москве.
Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира. Республику Абхазия представляли двое спортсменов.
Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян – третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.
Тренирует спортсменов заслуженный тренер Республики Абхазия и Российской Федерации, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.
Номер: 93
Выпуск: 4097
Рубрика: спорт
Автор: Управление по делам молодежи и спорта