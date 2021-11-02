СПОРТ

Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою, который проходил с 22 по 24 октября в Москве.

Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира. Республику Абхазия представляли двое спортсменов.

Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян – третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.

Тренирует спортсменов заслуженный тренер Республики Абхазия и Российской Федерации, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта