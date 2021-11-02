СПОРТ

С 28 по 30 октября в городе Гомеле Республики Беларусь проходило международное первенство по каратэ кёкусинкай кумитэ (KWU) «Сакура над Сожжем», сообщает пресс-служба Администрации города Сухума.

В соревнованиях участвовали спортсмены в возрастной категории 12-17 лет и среди детей 8-9 и 10-11 лет. Команду г. Сухума представляли воспитанники секции каратэ кёкусинкай Управления по делам молодежи и спорта столичной Администрации.

По итогам первенства Самед Бабаев занял первое место, а Илья Анкваб – второе.

В первенстве принимали участие около 300 спортсменов из Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Германии и Абхазии.

Призёры тренируются в Сухуме у заслуженного тренера РА, президента Федерации каратэ кёкусинкай Виталия Читанава (2-й дан).

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта