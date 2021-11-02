ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Инвестиции Апсны» ОГРН 106РА000235; ИНН 11012434, место нахождения: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, д. 51/1, кв. 35 уведомляет о том, что 20 октября 2021 года общим собранием участников (Протокол № 2 от 20 октября 2021 года) принято решение о ликвидации общества. Требования кредиторов общества могут быть предъявлены в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, д. 51/1, кв. 35.

***

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Республики Абхазия от 13 июля 2006 г. № 1410-c-XIV; Законом Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах от 23 октября 1997 года N 375-с-ХIII; Законом Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях» от 6 августа 2008 года N 2140-c-IV; Законом Республики Абхазия «О средствах массовой информации» и Положением «О порядке создания ликвидационной комиссии и ее деятельности по ликвидации государственных предприятий (обществ)»

РАСПОРЯЖАЮСЬ

Ликвидировать Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Ерцаху» Администрации и Собрания Очамчырского района, расположенное по адресу: Республика Абхазия, г.Очамчыра, ул. Шинкуба, 65.

Установить срок ликвидации МУ «Редакция газеты «Ерцаху» Администрации и Собрания Очамчырского района в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

***

Ликвидировать Государственное учреждение Администрации Очамчырского района «Очамчырское телевидение», расположенное по адресу: Республика Абхазия, г.Очамчыра, ул. Шинкуба, 62.

Установить срок ликвидации ГУ Администрации Очамчырского района «Очамчырское телевидение» в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

Б.В.Бигвава, глава Администрации Очамчырского района

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Б.В.Бигвава, глава Администрации Очамчырского района