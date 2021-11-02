ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЧЕЛОВЕКЕ

Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения – роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха.

Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.

До семи месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.

Ваш череп состоит из 29 различных костей.

При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце.

Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/час.

Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира вместе взятые.

Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на средней собаке, углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, калия, чтобы выстрелить из игрушечной пушки, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла, и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 л.

Сердце человека перекачивает 48 млн галлонов крови в своей жизни.

10.50 000 клеток в вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как вы читаете это предложение.

Зародыш приобретает отпечатки пальцев в возрасте от 3 месяцев.

Женские сердца бьются быстрее, чем у мужчин.

У человека по имени Чарльз Осборн приступ икоты длился 68 лет. Средняя частота иканий в начале приступа составляла 40 раз в минуту, которая затем сократилась до 20-25 раз.

Праворукие люди живут в среднем на 9 лет дольше, чем левши.

Примерно две третьих людей наклоняют голову вправо, когда целуются.

Человек забывает 90% своих снов.

Общая длина кровеносных сосудов в организме человека – примерно 100 000 км.

Весной частота дыхания в среднем на одну треть выше, чем осенью.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Из интернета