КОГДА БЕСПЕЧНОСТЬ СТОИТ ЖИЗНИ

Из редакционной почты

Я очень люблю Абхазию. Вот уже лет двадцать приезжаю сюда. Здесь у меня появилось много друзей, поэтому мне не безразлично, как эта страна живёт сегодня и как будет жить и развиваться дальше.

Никого не хочу обидеть, но не могу не сказать о том, что меня очень беспокоит. Как можно так беспечно и безответственно вести себя в период распространения страшной болезни, коронавирусной инфекции! Сколько ещё жизней людских она должна унести, чтобы все наконец поняли: надо беречься, не игнорировать рекомендованные врачами меры, носить маски, соблюдать по возможности дистанцию, не проводить и не посещать массовые мероприятия и самое главное – вакцинироваться. Это простые правила, но их мало кто выполняет.

В республике проводят свадьбы, различные торжества, другие мероприятия, собираются на митинги. А тем временем больницы переполнены, в сутки выявляют от 150 до 200 больных коронавирусной инфекцией, врачи работают на пределе, но, похоже, это мало кого волнует.

Страшно и опасно сейчас ездить в общественном транспорте. А ведь им пользуются школьники. Кто-нибудь подумал об этом? В школе, может быть, и соблюдают меры безопасности, не знаю, но в транспорте можно легко заразиться. Автобусы и троллейбусы переполнены, как говорится, яблоку негде упасть, окна закрыты (почему-то уже все мерзнут), а в масках от силы два-три человека. Причём обязательно кто-нибудь всю дорогу чихает и кашляет. А попробуй что-нибудь скажи, сам и будешь виноват.

На днях меня до глубины души возмутил один эпизод. Женщина в возрасте очень уважительно сказала пассажирам автобуса: «Ну что это с вами? Почему не носите маски? Пожалейте врачей! Им ведь очень сейчас тяжело». И нарвалась на хамский ответ:

– Вы больная, вот и носите свою маску. А я здоровая, зачем она мне нужна?

Девица с ребёнком буквально налетела на неё, словно коршун, возмущённо повторяла эту фразу на повышенных тонах, хотя женщина обратилась не к ней лично. И, кстати, ребёнок её постоянно шмыгал носом. В этот момент я пожалела, что в вашей республике нет штрафов за нарушение ограничительных мер. Вот такое непонимание опасной ситуации есть в обществе. Часто, когда говорю знакомым: «А ты почему без маски?», мне, улыбаясь, отвечают: «У меня есть, в кармане»

А маска в кармане может вас защитить?

Дорогие мои, подумайте о себе, о своих близких. В распоряжении Президента об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса есть почти всё необходимое, но кто обеспечит их выполнение? Говорю «почти», потому что ситуация ухудшается и, наверное, нужны дополнительные, более жёсткие меры, но не мне, гостье республики, судить об этом.

Ещё раз подчеркну, что никого не хочу обидеть, но так инфекцию не остановить, а значит, людских потерь будет всё больше. Выбор за вами!

Елена ПЕТРОВА, пенсионерка, г. Санкт-Петербург

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Елена ПЕТРОВА, пенсионерка, г. Санкт-Петербург