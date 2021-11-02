Диета Кука

Самым насущным для мореплавателей прошлого всегда оставался вопрос продовольствия.

Во время долгого плавания под жарким солнцем портились практически все продукты, и люди были вынуждены долгие месяцы питаться только сухарями и солониной. От однообразной и неполноценной еды моряки заболевали цингой и другими болезнями и умирали десятками. Новатором в области снаряжения экспедиций продуктами питания стал знаменитый капитан Джеймс Кук. Он первым придумал брать в плавание сушеные фрукты и овощи, и благодаря этому команда Кука никогда не болела цингой, путешествуя годами, что позволило мореплавателю сделать множество географических открытий.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Из интернета