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02.11.2021
Номер: 93
Выпуск: 4097
Рубрика: общество
Автор: Из интернета
Диета Кука
Самым насущным для мореплавателей прошлого всегда оставался вопрос продовольствия.
Во время долгого плавания под жарким солнцем портились практически все продукты, и люди были вынуждены долгие месяцы питаться только сухарями и солониной. От однообразной и неполноценной еды моряки заболевали цингой и другими болезнями и умирали десятками. Новатором в области снаряжения экспедиций продуктами питания стал знаменитый капитан Джеймс Кук. Он первым придумал брать в плавание сушеные фрукты и овощи, и благодаря этому команда Кука никогда не болела цингой, путешествуя годами, что позволило мореплавателю сделать множество географических открытий.
Номер: 93
Выпуск: 4097
Рубрика: общество
Автор: Из интернета