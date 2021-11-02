ЗАЯВЛЕНИЕ

ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА АБХАЗИИ

«В ночь с 25 на 26 октября начались обстрелы со стороны ВСУ Тельмановского района ДНР. Таких обстрелов в районе не было с 2014-2015 годов. Обстрелы начались, когда все люди спали, в 02:50 ночи и продлились до самого утра. Возобновился обстрел уже к 13:00. Был обстрелян Мичуринский район, населенный пункт Новомарьевка. Также ночью ВСУ был захвачен поселок Старомарьевка. Люди спокойно легли спать под флагами Донецкой Народной Республики, а проснулись уже под флагом Украины. В поселке проживают 180 человек, среди них – и старики, и дети. Все они граждане ДНР. А 37 человек – граждане Российской Федерации, которые активно принимали участие в выборах в Госдуму РФ».

ВСУ окопались в селе, и наши военные силы Народной милиции не атакуют село, потому что могут пострадать мирные жители.

В связи с обострением ситуации на Донбассе был созван экстренный совет Черноморского казачьего войска Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий, которые также принимали активное участие в операциях на Донбассе с 2014 года.

Несмотря на то что село было к вечеру отбито силами ДНР, наш Совет принял решение:

От лица Черноморского казачьего войска Абхазии и «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» заявляем: оставляем за собой право встать плечом к плечу с донецким ополчением. Просим Дениса Пушилина считать нас резервом в случае обострения военных действий на территории Донецкой Народной Республики, учитывая тот факт, что наши организации помогали с 2014 года, принимали участие в отражении атак украинских агрессоров, оказывали и оказываем по сегодняшний день гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии