ОБ ИТОГАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с министром туризма Теймуразом Хишба.

Хишба доложил об итогах туристического сезона 2021 года и прогнозе на будущий год.

Он рассказал о результатах работы ведомства, о реализованных мероприятиях, направленных на продвижение национально-туристского продукта, улучшение работы объектов туристско-экскурсионного показа.

В 2021 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма между абхазским отраслевым ведомством и Министерством туризма Сирии, Общественным советом при Федеральном агентстве по туризму (РФ), Комитетом по туризму города Москвы, Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Министерством был организован в 2021 году I Международный туристический форум «Абхазия – Страна Души» в Сухуме.

В ноябре планируется подписание меморандума, способствующего развитию совместной работы между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством по туризму Российской Федерации.

По словам Хишба, на текущий период в 2021 году Рицу посетили 685 156 человек, за аналогичный период в 2019 году – около 360 тысяч. Объём финансовых поступлений в бюджет за посещения Рицинского заповедника в 2021 году составил 230 млн 746 тыс рублей.

В этом году Новоафонскую пещеру за текущий период посетили 412 381 человек. Услуги оказаны на 206 млн 275 тыс рублей.

В период с января по сентябрь этого года Сухумский ботанический сад посетили 53 020 туристов, Сухумский обезьяний питомник – 38 871 человек. Общий объем оказанных платных услуг на двух объектах составил свыше 20 млн рублей.

В пицундском туристическом комплексе отдохнули 32 278 человек на сумму 452 млн 612 тыс рублей.

В 2021 году в селе Тамыше был открыт крупный объект «Тамыш Village», в нём остановились для отдыха около 9 тысяч человек, а количество предоставленных койко-дней составило 59 тыс 840.

Согласно данным Минтуризма, количество объектов размещения на начало 2021 года составило 460 объектов с общим номерным фондом 4712 номеров, койко-мест в них – 27 877. Из них 104 объекта работают как юрлица, 356 – физлица.

По итогам сезона (на 1 октября) эта цифра увеличилась и составляет 683 объекта: 21 135 – юрлица и 15 456 – физлица, с общим итогом 36 591 койко-мест.

Премьер-министр поручил подготовить материалы по итогам курортного сезона для обсуждения на рабочем совещании.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс