ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия, на котором рассмотрели и приняли свыше 10 вопросов.

Правительство утвердило правила рыболовства, которые впредь буду регулировать деятельность юридических и физических лиц, занимающихся ловом рыб, ограничения в этой сфере. Документ разработан Минсельхозом совместно с Институтом экологии АНА и нацелен в первую очередь на создание условий для естественного воспроизводства водных биологических ресурсов, сохранение популяции рыб при жестком регулировании промышленного лова. Однако, как было отмечено на заседании Правительства, данный нормативный акт должен повлечь и изменения в законодательстве.

Члены Кабинета Министров одобрили проект государственной целевой программы «Жилище-2022».

Объединены ресурсы двух утверждённых ранее программ в одну. Проект документа предусматривает 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств.

Однако претендовать на участие в программе сможет только ограниченная категория социально незащищённых слоёв населения:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Внесены изменения в ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2021 год», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 февраля 2021 года №10. Часть средств программы будет перенаправлена на борьбу с мраморным клопом.

Одобрен проект документа об использовании электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления, о порядке ее использования, а также об установлении требований об обеспечении совместимости средств электронной подписи при организации электронного взаимодействия указанных органов между собой. После принятия ряда нормативно-правовых документов в области цифрового обмена документами станет возможным заверять электронной подписью документы, что приведет к оптимизации части бюджетных расходов.

Принято Постановление «О компенсационных выплатах вкладчикам Сбербанка в 2022 году». Объём средств для осуществления компенсаций утерянных вкладов, сделанных гражданами в Сберегательный банк СССР до 14 августа 1992 года, в 2022 году составит 4 млн рублей.

Внесены изменения в состав Комиссии при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк до 14 августа 1992 года. В комиссию включены представители профильных отделов Аппарата КМ и Сбербанка.

Утверждён производственный календарь на 2022 год. В 2022 году из 365 календарных дней в республике 244 дня будут рабочими, выходных и праздничных – 121 день.

Принято решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг во всех административно-территориальных единицах Республики Абхазия с 1 января 2022 года сроком на пять лет. По мнению членов Правительства, документ первичного административного учета наличного сельского населения, земель, находящихся и не находящихся в обороте, скота и прочей важной информации позволит формировать сводные базы данных, что будет востребовано при планировании развития сельской местности, агропромышленного комплекса страны и экономики в целом.

Распоряжением Правительства, по ходатайству Государственного комитета по репатриации и в связи с заявлениями граждан, полностью освобождены от уплаты стоимости ранее предоставленного в пользование жилья четыре гражданина Абхазии из категории «Доброволец/ветеран ОВНА 1992-1993 гг. либо их наследники».

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс