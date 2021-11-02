ИНСПЕКЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ

Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями Управления капитального строительства и Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели мероприятия по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму 2015-2017 годов. Как сообщается на сайте СГБ, мероприятия были осуществлены по поручению Президента РА Аслана Бжания.

В числе мероприятий, не соответствующих заявленным требованиям, оказались работы по берегоукреплению вдоль реки Псоу и на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту вдоль государственной границы. Недостатки были выявлены и при проведении капитального ремонта и реконструкции водосточных и канализационных люков в многоквартирных домах в городе Очамчыра по улицам Джонуа, Шинкуба, Вайнахская, Папаскири, Ладария. Представители ответственных служб провели инспекцию подвальных помещений и зданий, показавшая, что работы не соответствовали проектно-сметной документации.

На встречах с руководителями ответственных строительных компаний были даны рекомендации в дополнительно установленные сроки и за свой счет устранить аварийные ситуации на объектах, был расписан план мероприятий и последовательность проведения ремонтно-восстановительных работ. Все дефекты, допущенные при строительстве объектов государственного значения, в настоящее время устранены в полном объеме. СГБ рекомендует специалистам Управления капитального строительства мониторить состояние берегоукрепительной стены вдоль реки Псоу для исключения в последующем ее разрушений в период паводка.

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс