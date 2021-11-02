БЛОКИРОВКА VPN НЕ ПРИНЕСЛА ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА

Крипто

Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике в начале октября 2021 года.

Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил директор оперативно-технического управления «Черноморэнерго» Руслан Кварчия. По его словам, снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути.

«В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки опять начали расти и вернулись на прежний уровень. Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти. Это связано и с температурой, и, конечно, с работой майнингов», – сказал Кварчия. Он отметил, что нагрузки на энергосистему в 2021 году продолжают увеличиваться: «Нагрузки увеличились по сравнению с прошлым годом. Это нужно уточнить, я не располагаю точными цифрами. В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост нагрузок. Да, ежегодно наблюдался естественный рост нагрузок в пределах семи процентов. Это преимущественно строительство новых туристических объектов. Но в последнее время, особенно с 2020 года, произошел резкий рост на 20 процентов. Это, как все знают, из-за работы майнинга».

По его словам, самые высокие нагрузки наблюдаются в Очамчырском, Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах, а также в городе Сухуме.

Ранее ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете.

Приказ был принят в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РА от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.

Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года. Эта деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

Спутник-Абхазия

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия