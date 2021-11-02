В АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАУКИ

Состоялось общее собрание Академии наук Абхазии, приуроченное ко Дню науки, который научная общественность отмечает 30 октября. Открывший собрание президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поздравил с профессиональным праздником ученых Абхазии и всех, кто работает в сфере науки. Он отметил, что с момента создания Академии наук – а она была создана по инициативе Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба – прошло 24 года. И следующий год для Академии юбилейный.

Поздравил Академию наук Абхазии и Президент Республики Абхазия Аслан Бжания. Его приветственный адрес зачитал советник Президента Республики Абхазия по науке и культуре Нугзар Логуа. В работе собрания принимал участие и академик АНА, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия. Собрание утвердило решение президиума АНА об избрании Лесика Янковича Айба директором ГНУ «Институт сельского хозяйства АНА», а также Положение о порядке аттестации научных сотрудников и руководителей научных организаций, подведомственных Академии наук Абхазии (АНА). На собрании в торжественной обстановке ученым, защитившим кандидатские диссертации по истории – Алхасу Аргун, Беслану Аргун и Элисо Сангулия – были вручены дипломы кандидатов наук, а также премия молодому ученому – студенту магистратуры Абхазского государственного университета Рашиду Цвижба – за работу по ботанике, написанную на абхазском языке.

На собрании были представлены книги, изданные в Академии наук и ее научных учреждениях. Ответственные редакторы гуманитарной и естественной серий Вестника Академии наук Вячеслав Чирикба и Январби Экба представили номер, вместивший в себя работы ученых, написанные в 2020 году, а редактор Редакционно-издательского отдела АНА, инициатор издания и составитель Саида Хаджим – уникальную книгу «Нарты и другие устные традиции», выпущенную учениками Зураба Джапуа к 60-летию ученого и объединившую на своих страницах интереснейшие работы коллег фольклориста из разных уголков мира.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 93Выпуск: 4097Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА