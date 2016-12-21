АБХАЗСКИЙ НАРОД ДОКАЗАЛ, ЧТО УМЕЕТ МИРНО РАЗРЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

На площади перед зданием Администрации Президента состоялся митинг в поддержку правительственного курса

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к собравшимся у здания Администрации Президента сторонникам курса, проводимого Правительством, и поблагодарил людей за поддержку.

«Переговоры завершились. Думаю, что противостоянию наступил конец. Есть те, которым не нравится наша работа, и с ними нужно говорить. Но мы занимаемся правильным делом. Все, что я делаю, – делаю для народа. И те, кто сегодня здесь нас поддержал, добились, чтобы завтра судьба Абхазии стала лучше».

Рауль Хаджимба проинформировал собравшихся, что результаты переговоров будут закреплены в соответствующем документе. «Есть вопросы, с которыми мы согласимся, а есть то, с чем согласиться нельзя. Но главный результат – нам удалось мирно разрешить все вопросы! И завтра уже в мире на нас будут смотреть по-другому, потому что абхазский народ доказал, что умеет мирно разрешать возникающие проблемы».

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Президент Абхазии проинформировал, что представители оппозиции пришли с требованием об отставке Президента: «Хочу, чтобы все понимали: отставка Президента не может состояться! Мы будем продолжать диалог, мы готовы разговаривать. Но представители оппозиции заявили, что не уполномочены разговаривать ни по каким другим вопросам, кроме отставки Президента».

При этом глава государства напомнил о ранее сделанных предложениях: «Изменений в составе Правительства не будет. Речь шла о структурных изменениях, о необходимости диалога, чтобы была возможность в течение ближайшего времени внести соответствующие изменения в Конституцию, касающиеся формирования Кабинета Министров и выборной процедуры в Парламент. Все это предстоит сделать, но взять и в одночасье это реализовать, невозможно. Мы должны выдержать все, что происходит. Давайте будем слушать друг друга!»

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Министр по курортам и туризму РА, Герой Абхазии Автандил Гарцкия обратился к собравшимся: «Все маски сброшены! Если кто-то и сомневался, то после вчерашних событий в Парламенте все встало на свои места. Вот и вся разница между событиями 27 мая: тогда и в помине не было никаких заранее спланированных действий, а сейчас идет тщательная подготовка к акции.

Наш Президент заботится о своем народе. Он пришел в Аныха и поклялся в верности Родине. Сейчас нам всем нужно встать как один и идти вперед. Мы пришли для реформ и не можем вернуться к старой системе. В лице Президента мы получили человека, который искренне относится к своей стране и не думает о личной выгоде. Обвинения оппозиции я считаю необоснованными.

Что касается майских событий 2014 года… Как ветеран войны, как политик и как очевидец хочу дать им собственную оценку. Тогда наши требования попунктно были зачитаны здесь, на площади. И нигде – ни в письменной, ни в устной форме – не предъявлялся ультиматум об отставке Анкваб. Никто из нас не мог и предположить, что Анкваб спешно покинет здание Администрации Президента».

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Также на площади выступил председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба: «В последнее время партии, организации много трудились, чтобы разрешить этот вопрос. Не раз и не два мы разговаривали в присутствии представителей районных советов старейшин. Разговоры заканчивались ответом представителей оппозиции: «Мы дадим вам знать, что решили, после политсовета». В итоге, не пришли к единому решению. Мы уже переживали такого рода события, народ многого натерпелся. Сейчас уже недолго осталось до выборов, и у всех, у кого есть желание сделать шаг в политику, будет такая возможность. Пусть все будет в соответствии с Конституцией. Все мы – братья! Нужно видеть, где правда, а где ложь».

Номер: 134Выпуск: 3457Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА