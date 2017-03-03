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03.03.2017
Номер: 22
Выпуск: 3483
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс
УСПЕХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Спорт
В конце февраля в Москве состоялся всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, посвященный Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие более 300 спортсменов из 23 команд России, а также команда из Абхазии, в состав которой вошли спортсмены Сухума и Ткуарчала.
В своих весовых категориях призерами турнира стали: Артур Шахмеликян (1-е место, Сухум); Нестор Бжания (2-е место, Сухум) и Роиди Пачулия (3-е место, Ткуарчал).
Кроме того, абхазская команда была отмечена специальными призами за волю к победе.
Тренируют спортсменов Андрей Погосов, Рашид Инапшба и Андрей Баласанян.
Номер: 22
Выпуск: 3483
Рубрика: спорт
Автор: Апсныпресс