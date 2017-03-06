ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ И БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ

Наверное, нет такого человека в нашем районе, который не знал бы детского врача – педиатра Нели Владимировну Барциц-Лакоба. Более 45 лет она проработала в Гагрской районной больнице. Сегодня ее первым маленьким пациентам уже за 40 лет.

Нели Владимировна родилась и выросла в Гагре. Еще в школьные годы она знала, что станет доктором. Тогда Нели мечтала вылечить свою тяжело болевшую маму. К сожалению, не успела. Она умерла, когда Нели была в 10 классе.

Окончив школу, Нели Владимировна поступила в Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Закончила его в 1966 году и начала работать в Пензенской области. Спустя два года она вернулась в свой родной город Гагру и устроилась на работу в центральную районную больницу, в отделение детской консультации. К тому времени Нели Владимировна уже была замужем. Ее супруг Заур Истафиевич Лакоба всегда и во всем поддерживал жену. Они вырастили троих детей – Фатиму, Асиду и Татьяну. Самым тяжелым временем для них стала грузино-абхазская война 1992-93 годов, особенно период оккупации Гагры. Находиться в городе было опасно, и детей пытались тайно вывезти. Однако дочерей Нели Владимировны вывели под дулом автомата из автобуса. Их спас местный грузин. Он воевал против абхазов, но все же не допустил, чтобы дети врача, лечившего в свое время его ребенка, пострадали. Вскоре Гагра была освобождена. Нели Барциц-Лакоба вместе со своими коллегами вернулась на работу в больницу. В разговоре со мной она отмечает, что в послевоенный период увеличилось количество детей с различными врожденными патологиями, что является следствием пережитой войны и отсутствия возможности у беременных женщин обратиться своевременно к врачу. По ее словам, самое страшное было выявлять эти патологии, хотя в таких случаях правильно поставленный диагноз становится залогом дальнейшего успешного лечения. За свою практику она ошибалась редко. Был случай, когда при осмотре ребенка она обнаружила пневмонию, но мама малыша не поверила. Диагноз подтвердила флюорография. А сколько полезных советов она давала мамам, которые со своими крохами устраивались к ней в очередь на осмотр! В отделении детской консультации врач проработала до 2011 года, потом ушла на пенсию. В 2015 году Нели Барциц-Лакоба присвоено звание «Заслуженный врач Республики Абхазия». Ее постоянно навещают внуки и внучки. Некоторые из них уже учатся в высших учебных заведениях. Она гордится ими и радуется их достижениям. Супруг Нели Владимировны ушел из жизни 10 лет назад. Вспоминая его, она отмечает, что была счастлива с ним. Ее дочери Асида и Татьяна выбрали профессию медика, а Фатима – экономист.

Главным в профессии детского врача Нели Владимировна считает – любить детей и быть ответственным. Кто с этим не согласится? От всей души мы поздравляем эту замечательную женщину с Международным женским днем 8 Марта, желаем ей крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»

г.Гагра

Номер: 23Выпуск: 3484Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»