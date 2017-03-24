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Джуме Ахуба – 80 лет

Джума Виссарионович Ахуба родился 12 марта 1937 года в с. Атаре Очамчырского района Абхазии. Его детство и юность совпали с трагическим периодом истории абхазского народа, когда он не без старания властей Грузии оказался на грани исчезновения.

В июне 1937 г. отца Джумы – Виссариона (Басариана) арестовали и осудили на 10 лет как троцкиста. Он отбывал наказание в Архангельске и на полуострове Няндома. Через четыре года был освобожден. В 1943 г. Дж. Ахуба поступил в абхазскую школу в с. Атаре, но вскоре был исключен за «оскорбление» учителя, который назвал мальчика «сыном троцкиста», а тот его в ответ – «фашистом». Затем учился в Ткуарчалской школе, и когда был в четвертом классе, его определили в грузинскую школу (абхазские школы к тому времени были закрыты), из которой его также дважды выгоняли. Продолжил учебу в Сухумской 1-й, Лыхненской, Сухумской 3-й школах, затем поступил в Сухумское государственное педагогическое училище и успешно закончил его. В 1959-1960 гг. Джума Ахуба – студент абхазского отделения филологического факультета Сухумского государственного педагогического института. В 1960 – 1965 гг. – студент московского Литературного института им. А. М. Горького.

Работал корреспондентом в редакции газеты «Советская Абхазия», где опубликовал большое количество статей об абхазской культуре, литературе, театре, о современниках. В 1967-1969 гг. Джума Ахуба – заведующий литературной частью Абхазского госдрамтеатра им. С. Я. Чанба. В 1970-1978 гг. – литературный консультант Союза писателей Абхазии. С 1979 г. – главный редактор журнала «Апсны Аказара» (ныне «Аказара»). В 1958, 1967, 1978,1989-1993 гг. играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении. Был президентом Ассоциации «Интеллигенция Абхазии». Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. его нередко можно было увидеть среди бойцов Восточного фронта. Он поднимал их дух своим ободряющим словом, поддерживал их. В декабре 1992 г., оказавшись в зоне боевых действий, попал в окружение, и в полубессознательном состоянии, окровавленный, был взят в плен грузинскими гвардейцами. Находясь в плену около месяца, он подвергался жестоким физическим и моральным пыткам. Писатель воочию видел «особенности» политики грузинских властей на оккупированной территории Абхазии. Он чудом остался жив. Впоследствии увиденное и пережитое отразил в художественных и публицистических произведениях.

Начало творческого пути Дж. Ахуба связано с поэзией. Его первое стихотворение «Она была красива и привлекательна...» было напечатано в 1955 г. в третьем номере журнала «Алашара» («Свет»).

В 1969 г. увидел свет его поэтический сборник «Стихи». На многие из стихотворений были сложены песни композиторами Б.Багателиа, М.Берикашвили, А.Чичба, В.Царгуш, Р.Чамагуа. В начале 60-х годов Дж. Ахуба полностью переходит на прозу. Он часто печатается в журнале «Алашара», а в переводе на русский и другие языки в журнале «Дружба народов», газетах «Литературная Россия», «Литературная Кабардино-Балкария», «Апсны Капш», «Советская Абхазия», «Республика Абхазия», «Единение», «Эхо Абхазии», «Абхазия» и др.

Писатель издал более 25 книг прозы и публицистических работ на абхазском и русском (включая переводы) языках, в том числе в Сухуме: «Благословите нас, горы». Рассказы, драма (1971), «Глоток неба». Повесть и рассказы (1973), «Когда зима еще далека». Сказки для детей и рассказы (1982), в Москве: «Войны уже не было». Повесть, рассказы (1968), «Белый огонь». Рассказы и повесть (1972), «Пристань». Роман, повесть, рассказы (1985), «Кто бросит камень...». Роман, повесть (1991) и другие.

В числе произведений Дж. Ахуба – рассказы: «Бзоу», «Туган», «Ливень», «Воскресенье», «Земляника», «Трижды проданный и похищенный», «Посох», «Мост, соединяющий горы»; повести: «Гость», «Войны уже не было», «Возвращение Блудного Волка»; романы: «Пристань», «Прохожий», «Незабывное» («Ахамыштыху»), драмы: «Вечно остающийся», «Под сенью наших гор», многочисленные статьи об абхазской литературе, Отечественной войне 1992-1993 гг., послевоенной жизни Абхазии.

В произведениях писателя – нелегкая судьба абхазского народа в трагические и переломные этапы его истории с начала XX столетия, экзистенциальные и антропологические проблемы, философские проблемы человеческого бытия, взаимоотношения человека и природы, проблемы войны и мира, духовности и бездуховности, героическая борьба народа Абхазии против грузинского фашизма в 1992-1993 гг., актуальные вопросы послевоенной Абхазии, судьба Апсуара, национальной культуры.

Первая книга первого романа Дж. Ахуба «Пристань» вышла в 1979 г.; вторая была опубликована в 1983 г. в журнале «Алашара» (№№ 6, 7, 8, 9, 10); в этом же году отдельно издана в сборнике писателя «Пристань» (Роман, рассказы, драма). В 1984 г. роман «Пристань» вышел в 2-х книгах. Произведение отражает жизнь абхазского села после Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В центре внимания писателя – проблемы духовности, психологии человека.

Художественное (условное) время во втором романе «Кто бросит камень» охватывает 60-е годы XX в., а реальное время – 30–50-е годы. Произведение впервые было опубликовано в 1986 г. в журнале «Алашара» (№№3,4,5).

Роман «Незабывное» («Ахамыштыху») Дж.Ахуба начал писать в разгар Отечественной войны народа Абхазии, в январе 1993 г., а завершил его в ноябре 1995 г. Его отрывки были напечатаны в журнале «Алашара» (1998. № 2), полный вариант – в книге автора «Незабывное» (Роман-быль, рассказ-быль, сказки, публицистика), изданной в 1999 г. Неслучайно прозаик назвал произведение романом-былью. Это художественно-публицистическое, автобио-графическое повествование писателя – участника и очевидца реальных событий, раскрывающее истинное лицо современного фашизма во время войны 1992-1993 гг. На глазах автора-повествователя, прошедшего тяжелейшее испытание во вражеских застенках, совершались чудовищные преступления – издевательства над людьми, изощренные пытки, убийства женщин, детей и стариков не- грузинской национальности; иногда доставалось некоторым грузинам, которые поддержали абхазов или выступали против бесчинства гвардейцев, позорящих грузинский народ. В произведении показаны трагические судьбы многих людей, героическая освободительная борьба народа против оккупантов. Автор предоставляет слово и другим участникам событий, своим собеседникам, которые дают возможность полнее раскрыть судьбу и психологию тех или иных героев. Они – не выдуманные, а настоящие.

Дж. Ахуба создал несколько драматических произведений, они написаны в конце 60–80-х гг. прошлого столетия. В их числе: «Искупление» (1964), «Дадгул» (1969), «Под сенью наших гор» (1975), «Вечно остающийся» («Есииуа ирыциуа») (1980). В драме «Вечно остающийся» использованы сюжеты, образы, эстетика абхазского нартского эпоса. Особо осмыслен сюжет, связанный с гибелью Сасрыквы по вине его братьев. Произведение утверждает: зависть, отсутствие взаимоуважения и единства, превалирование личных интересов над национальными интересами, обливание грязью честных, порядочных и преданных народу людей ни к чему хорошему не приводят, более того, они могут погубить народ.

Значительное место в творчестве Дж. Ахуба военного (1992-1993) и послевоенного времени занимает публицистика (статьи, интервью, дневники и др.). Да и во всей абхазской литературе данного периода этот жанр писательского творчества превалировал. Иначе и не могло быть, ибо шла кровопролитная война на выживание, и после освобождения Абхазии раны, нанесенные войной, продолжали кровоточить, и до сих пор эта боль не ушла. А публицистика позволяла открыто выражать свои мысли, переживания, горечь утраты, отразить реальные события, сложившуюся ситуацию в республике.

В статьях и дневниках Дж. Ахуба красной нитью проходит тема войны. В них показано тяжелейшее положение населения восточной Абхазии, отражена героическая борьба народа против оккупантов, раскрывается и образ самого писателя, оказавшегося в этом огненном котле. С оружием в руках защищали родину и его сыновья.

Произведения Дж. Ахуба переведены на многие языки мира, в том числе на русский, японский, английский, польский, испанский, эстонский, латышский, грузинский и другие. Да писатель и сам занимается переводческой деятельностью, перевел на абхазский язык рассказы А. Чехова «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Горе», «Скрипка Ротшильда»; М. Шолохова «Нахалёнок», «Жеребенок»; Дж. Лондона «Любовь к жизни»; Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро»; Р.Тагора «Жертва», «Голодающие камни», «Беда маленького человека»; Ф.Искандера «Путь из варяг в греки»; драму Г. Ибсена «Привидения» и др., а также ряд произведений адыгских, абазинских, грузинских писателей.

Дж. Ахуба – лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (1989 г., за роман «Прохожий» и публицистические статьи), премии журнала «Дружба народов». Он заслуженный деятель культуры Абхазии (1991), награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Вячеслав БИГУАА, доктор филологических наук

Номер: 29Выпуск: 3490Рубрика: обществоАвтор: Вячеслав БИГУАА, доктор филологических наук