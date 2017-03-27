РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА РА РАУЛЯ ХАДЖИМБА В ТКУАРЧАЛ

В ходе рабочей поездки Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречу с активом Ткуарчалского района, в которой принял участие руководитель Аппарата Президента Даур Аршба. Глава государства также посетил ряд строящихся и уже отремонтированных объектов. Эти объекты отремонтированы за счет средств российской финансовой помощи, а также частично за счет местного бюджета. Кроме того, в рамках Инвестпрограммы в городе Ткуарчале и сёлах удалось улучшить ситуацию с подачей электроэнергии. Заменены высоковольтные и низковольтные линии электропередач, что положительно сказалось на напряжении, особенно в зимний период. Установлены 123 электрические опоры, проложены линии электропередач протяженностью 4 800 метров. Существенную помощь оказывает району Республиканский бюджет.

Актив района

Свой доклад об экономических показателях и проделанной работе глава районной Администрации Аида Чачхалия начала немного пессимистично:

– Не секрет, что в городе Ткуарчале сложное экономическое положение. Плановые показатели прошлого года оставляют желать лучшего, выполнение составило всего 61%. Тем не менее, несмотря на имеющиеся сложности, в 2016 году удалось решить ряд проблем. За счёт средств Республиканского бюджета произведена замена трубопровода в посёлке Ацхыда, отремонтирована дорога и заменена кровля школы в селе Чхортал. Отремонтирован ряд просёлочных дорог, заменены водопроводные трубы на 9 участках. В результате, жители улицы Кабардинской уже могут пользоваться в домах водопроводом. Очищены и отремонтированы ливневые коллекторы, заменены водопроводные и канализационные трубы в подвалах 37 домов. Продолжается ремонт водозаборных головных сооружений. Завершен капитальный ремонт проспекта Ардзинба.

Давая анализ деятельности предприятий района, Аида Чачхалия выразила надежду, что в этом году возобновит работу промышленное предприятие «Ткуарчалуголь», и это даст возможность увеличить рабочие места. На данный момент ведутся работы по восстановлению моста по улице Чачхалия. Планируется реконструкция городского рынка, эскиз которого уже готов. В сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию детский сад «Амра» и начать ремонт ткуарчалской районной больницы. Будет произведен капитальный ремонт дороги Ткуарчал – Агубедиа.

– Мы находимся в постоянном поиске инвесторов. Ведутся работы по восстановлению бывшего пионерского лагеря «Шахтер». Кроме того, мы представили в Министерство экономики проект по производству кабельно-проводниковой продукции, – проинформировала гостей и актив района Аида Чачхалия.

В конце своего выступления Аида Чачхалия поздравила Рауля Хаджимба с днём рождения. Президент отмечал его накануне. Глава района также сообщила, что в этом году город Ткуарчал празднует 75-летний юбилей, и уже создан оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий.

Затем перед активом района выступил Президент Рауль Хаджимба, который ответил на многочисленные вопросы своих земляков, после чего отправился инспектировать объекты. (Его речь была опубликована в газете за №30. – Р.Б.)

Инспектирование объектов

Президент прошёл по реконструированному проспекту Ардзинба, где на прошлой неделе были высажены кипарисы взамен вырубленных кедров. На асфальтирование проспекта и укладку тротуарной плитки было затрачено 14 миллионов рублей. Саженцы кипарисов были завезены из Италии. Их приобрели за счет средств местного бюджета за 1,3 миллиона рублей.

Глава государства также посетил уже отремонтированный, но пока не введенный в эксплуатацию детский сад «Амра», рассчитанный на 80 мест. Он был построен еще в начале 2014 года, однако открыть его не представлялось возможным из-за некачественно проведённых ремонтных работ. Повсеместно по стенам пошла плесень, кое-где вздулись полы. Как пояснил директор ГСФ «Ткуарчалстрой» Леонтий Аршба, смета по «дефектовке» объекта составляет 3 миллиона 100 тысяч рублей. На этой неделе специалисты поменяли фильтры, и вентиляция была запущена. К сентябрю детский сад будет сдан в эксплуатацию. Потребность в дошкольных учреждениях в Ткуарчале огромная.

– В городе много детей, – поясняет глава района А.Чачхалия, – а работает один детский сад, да и тот переполнен. Глава государства побывал на месте ремонтных работ по восстановлению моста на улице Чачхалия. Мост планируют открыть в течение пяти недель. Третий день компания «Абхазберегозащита» ведет работы по реконструкции моста. Директор компании Игорь Казанба сообщил, что работы будут закончены к началу мая.

Рауль Хаджимба проинспектировал ремонтные работы на ткуарчалской водокачке. Головные водозаборные сооружения находятся выше. Объект важен, от него получают воду тысячи людей. При этом Л.Аршба пояснил:

– Проведены ремонтные работы в 2 резервуарах и на фильтровальной станции, сделана подводка трубопровода. Работы на водозаборной станции ведутся за счет средств Инвестпрограммы. Президент осмотрел фильтрующие водозаборные сооружения, которые обеспечивают питьевой водой весь город. Объект планируется сдать в начале лета.

Посетил глава государства и ткуарчалский рынок, который сегодня находится в удручающем состоянии. Здесь фактически нет возможности работать. Местные предприниматели предпочитают вывозить товар на другие рынки. По словам Президента, эскизы проекта капитального ремонта рынка уже подготовлены. После отбора более приемлемых образцов начнутся ремонтные работы.

После актива

…Увидев журналистов и операторов телевидения с камерами перед Администрацией города, группа пожилых людей подошла к ним и озвучила большую просьбу к руководству страны и Ткуарчалского района:

– Нам, пенсионерам, наша пенсия достаётся с большим трудом. Деньги задерживают до конца месяца, терминалы Сбербанка в городе пока не установлены. Мы позже всех в Абхазии получаем деньги. Доведите, пожалуйста, эти сведения до руководства страны. У нас и так пенсия небольшая…

Хочется верить, что просьба людей, которые строили Ткуарчал, работали на шахтах и восстанавливали город после войны, не сбежав в столицу, будет услышана.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 31Выпуск: 3492Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ