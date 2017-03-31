Об обязательном медицинском страховании

Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов сообщил, что «все основополагающие документы по ОМС, которые мы неоднократно обсуждали, находятся в Правительстве РФ на утверждении. В ближайшие 10–14 дней стороны будут готовы к подписанию. Соглашение планируется подписать в Сухуме. Страхованием жителей Абхазии с российским гражданством будут заниматься 2 компании – это «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование». Пункты выдачи уже обозначены: в Гагре, в Гудауте – 2 пункта, в Сухуме, в Очамчыре и в Ткуарчале. Полисы выдадут 189 тысячам граждан РА, не считая детей до 14 лет.

Полисы будут выдаваться при предъявлении 2 документов: абхазского внутреннего и российского паспортов. Полисы – это бланки единого российского образца, по которым любой гражданин РФ, проживающий в Абхазии, сможет поехать в Россию на лечение. Все соответствующие документы будет рассматривать Департамент Краснодарского края в плановом порядке. Медпомощь могут оказать на месте или направить в другое лечебное учреждение РФ. По закону, в течение 30 дней после подачи документов в территориальный фонд ОМС должна быть оказанная медицинская помощь. Экстренная медицинская помощь оказывается сразу».

Номер: 33Выпуск: 3494Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс