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26.04.2017
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Президент РА поздравил министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова
Уважаемый Лев Владимирович!
От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
Мы высоко ценим помощь и поддержку, которые Ваше министерство в Вашем лице оказывает нашей республике. Уверен, что при Вашей поддержке социально-экономическое сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем успешно развиваться и укрепляться.
Хочу пожелать Вам, уважаемый Лев Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем ответственном государственном посту.
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА