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26.04.2017

Президент РА поздравил министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова

Уважаемый Лев Владимирович!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Мы высоко ценим помощь и поддержку, которые Ваше министерство в Вашем лице оказывает нашей республике. Уверен, что при Вашей поддержке социально-экономическое сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем успешно развиваться и укрепляться.

Хочу пожелать Вам, уважаемый Лев Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем ответственном государственном посту.


Номер:  43
Выпуск:  3504
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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