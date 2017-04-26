Президент РА поздравил министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова

Уважаемый Лев Владимирович!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Мы высоко ценим помощь и поддержку, которые Ваше министерство в Вашем лице оказывает нашей республике. Уверен, что при Вашей поддержке социально-экономическое сотрудничество между нашими странами будет и в дальнейшем успешно развиваться и укрепляться.

Хочу пожелать Вам, уважаемый Лев Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашем ответственном государственном посту.

Номер: 43Выпуск: 3504Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА