КАК ЧЕЛОВЕК ПОКОРЯЛ НЕБО

На школьной выставке

В Адзюбжской средней школе им. А. М. Чочуа при содействии Мемориального музея космонавтики города Москвы прошла презентация школьной передвижной экспозиции, которая ознакомит также детей из всех районов Абхазии с тем, как человек покорял небо, расскажет о космической науке и технике, о трудах российских ученых и космонавтов в этой области. Так в школе отметили Международный день полета человека в космос.

Этим мероприятием ОО «Союз российских соотечественников в РА», БФ «Хочу верить», ОО «Русская община Очамчырского и Галского районов», Казачий отдел ККВ в РА – объединенный штаб «Единство» открывают цикл проектов, нацеленных на консолидацию общественных организаций и активных граждан по сохранению исторической памяти, продвижению науки, образования, культуры. В экспозицию вошли 4 передвижных стенда с баннерами по темам: геоцентрическая система мира, представление древних народов о Земле, новое время и современность, космическая эра. В рамках экспозиции представлены выставка еды для космонавтов, макеты летательных аппаратов, ракет, предоставленные авиамодельным кружком Центра детского творчества г. Сухума, можно ознакомиться с документальными фильмами, предоставленными телекомпанией РОСКОСМОС, с выставкой детского рисунка «Мы покоряем космос» и выставкой фотографий «Земля в объективе», побывать на встрече с летчиками-испытателями.

Важно отметить, что данная экспозиция подготовлена учащимися школ Абхазии. Инициаторами проекта были: Илана Пацация – 6 класс, Николай Казаков – 4 класс, Анна Казакова – 2 класс, Полина Зайцева и Алексей Зайцев – 5 класс, Елизавета Калягина – 2 класс, Мария Смыкова и Наала Пацация – 8 класс. Он был подготовлен в рамках конкурса «Школьный проект», проводимого при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, где стал победителем в номинации «Моя школа». В качестве награды ребят пригласили в период с 5 по 18 мая 2017 г. в ВДЦ «Смена», где пройдет Первая Всероссийская профориентационная смена «Парка будущего» в формате междисциплинарной проектной школы «Город мастеров будущего».

Междисциплинарная проектная школа – это комплекс образовательных технологий, основанных на игровых методах. В игровом формате будет смоделирован «город» как пространство для развития личных и профессиональных качеств детей. «Жители города» – участники смены – получат стартовые компетенции в области создания и управления проектами; будут обучены основам социального проектирования, смогут в проектных группах осуществить разработку и реализацию прикладных проектов, презентовать их экспертам по профилю. Участники образовательной программы познакомятся с профессиями, проявят себя и получат навыки работы по направлениям «строительство» и «ландшафтный дизайн».

Все это стало возможным благодаря реализации Министерством образования и науки РА совместно с российским фондом «Хочу верить» экспериментальной площадки на базе Адзюбжской средней школы.

18 марта 2016 года здесь был открыт экспериментальный образовательный российско-абхазский проект по формированию целостного культурного образовательного пространства как основы развития добрососедских отношений, где действуют детский центр, кабинет словесности и библиотека.

Соб. инф.

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.