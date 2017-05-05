ПРИБЛИЖАВШИЕ ПОБЕДУ – В ПАМЯТИ НАШЕЙ, В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

К 72-летию Великой Победы

История знает множество войн, но ни одна – по числу жертв, по изощренности зверств – не сравнится с Великой Отечественной войной.

Враг не прошел… На пути коричневой чумы встала наша страна, весь ее многонациональный народ сплотился на призыв «Все для фронта, все для Победы!»

Сыны и дочери Абхазии тоже внесли вклад в общее дело. Так, из 5 489 представителей Галского района 3 528 человек сложили свои головы за Победу, а те, кому посчастливилось выжить, вернулись на родину с честью.

Главный агроном Галского райисполкома Серапион Бодгоевич Кешелава был призван в первые дни как офицер запаса. В августе 1941 года он уже командовал эскадроном 11-й конной дивизии, а потом и дивизией. Летом 1942 года, когда фашистская армия направила свои щупальца на Орджоникидзе – Моздок, в числе первых преградили ей дорогу подразделения под командованием Кешелава. Здесь он был ранен.

Летом 1943 года в операции по освобождению Новороссийска и Малой Земли участвовали подразделения под командованием С. Кешелава. В этих боях он был тяжело ранен, кавалерист Абаев смог вынести его с поля боя, но ранения были так тяжелы, что спустя некоторое время Кешелава скончался в госпитале Махачкалы. Его близкие перевезли прах героя на родину и предали земле.

Северьян Гергедава был призван на фронт из села Мухури. В письме он как-то поделился, что не боится смерти в бою. А вот плен его страшил, и судьба послала ему страшное испытание – он оказался в гитлеровском плену, в концентрационном лагере Мадхаузен. Он вряд ли смог бы спастись от крематория, если бы не природная хитрость. Он сказал начальнику лагеря, что служил в технических войсках, и был так убедителен, что его оставили в живых и отправили в Италию, на строительство железнодорожного тоннеля. Он бежал, но неудачно и снова оказался в концентрационном лагере, на этот раз на территории Югославии. Здесь С.Гергедава объединился с группой смелых молодых людей. Они убили охранников, завладели их оружием и присоединились к местным партизанам. После того как в Белград вошла 3-я Украинская армия, подразделения партизан присоединились к армейским частям. Подвиги С.Гергедава отмечены орденом Мужества Югославии и другими наградами.

После войны С.Гергедава вернулся домой, а накануне 20-летия Победы получил подарок – медаль и диплом из Югославии с сопроводительной надписью: «Президент Югославской Федеративной Социалистической Республики Иосиф Броз Тито в связи с 20-летием Победы антифашистской коалиции в борьбе за освобождение югославского народа и за всеобщую победу над фашизмом награждает Гергедава Северьяна Евстафовича памятной медалью и дипломом в знак почтения и уважения. Имена героев не меркнут!»

Представители Самурзакана проявили героизм и в далекой Италии. Они влились в движение гарибальдийцев. Многие из них пали в борьбе за освобождение итальянского народа. 17 августа 1970 года в газете «Унитан» была напечатана информация о том, что правительством Италии золотой медалью награждены советские гарибальдийцы, среди которых – представители нашего района Гугуни Демурия, Амиран Джгереная, Бесо Булискерия и Варлам Алания.

Одним из факторов, обусловивших поражение немецкого фашизма, стало единство фронта и тыла. Гальцы и в этом не оставались в стороне. По собственной инициативе населения района в помощь фронту были собраны солидные суммы для приобретения боевой техники. Колхоз имени Ленина села Окум собрал и внес в Фонд обороны три миллиона рублей (это были в тот период просто огромные деньги!), а председатель того же колхоза, член Колхозного совета СССР Георгий Джгубурия внес 300 тысяч рублей из личных сбережений, и на эти средства был приобретен военный самолет.

Председатель Нижнебаргебского колхоза Владимир Гогохия, впоследствии пополнивший ряды Героев Социалистического труда и какое-то время являвшийся заместителем Председателя Верховного Совета Абхазской АССР, направил фронту 100 тысяч рублей. Всего из района на нужды фронта было перечислено 7 миллионов 50 тысяч рублей. Фронту активно помогали все, как сельхозпродуктами, так и теплой одеждой.

В этом году ветераны ВОВ отмечают 72-ю годовщину Великой Победы. К сожалению, все меньше и меньше выходят на улицу в первые майские дни люди с орденами. Они, в прямом смысле видевшие ад, на любое внимание откликаются теплом и благодарностью.

С днем Победы, дорогие ветераны! Абхазского долголетия и крепкого здоровья!

Лаврентий БЕРАДЗЕ, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны, труда и ВС Галского района, глава районного отделения Совета старейшин

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Лаврентий БЕРАДЗЕ, ветеран Великой Отечественной войны