ТАЙНЫЙ НАТИСК БЫЛ ОСТАНОВЛЕН

К событиям мая 2014 года

Выдача национальных паспортов РА жителям Галского района, подавляющее большинство которых являлось гражданами Грузии, особенно интенсивно шла в 2011 году. Причем все проводилось без особой огласки и афиширования. Но такое массовое мероприятие не осталось незаметным, как бы ни пытались это сделать его организаторы.

Нашлись в районе чиновники, которые поняли: происходит что-то не то, не во благо Абхазии.

Счет вольно раздаваемым паспортам шел не на сотни экземпляров, а на десятки тысяч.

Спустя время выясняется, что абхазских чиновников, связанных с выдачей паспортов в Галском районе, отстраняют от работы с мотивировкой: «Вы не знаете мингрельский язык. И местным гражданам с вами трудно общаться».

Вскоре становится известно следующее. Двое участковых выдают справки галцам, на тот момент находящимся в районе, о том, что они здесь проживают. Двое-трое соседей в устной форме это подтверждают. Глава Администрации все списки утверждал, и после этого быстро выписывались абхазские паспорта. За неделю их выдавалось от 150 до 250. Далее была поставлена задача – довести это число до 500. О том, что творится в Галском и прилегающих районах, знали ответработники Администрации Президента. Но молчали. ПОСЛУШНЫЕ не могли перечить ГЛАВНОМУ.

Если бы в тот момент секретарем Совбеза был другой человек, такой же молчаливый, кампания по раздаче паспортов в Восточных районах Абхазии прошла бы для граждан Грузии успешно. Но секретарь СБ РА С.Лакоба – историк, хорошо понимающий, чем это грозит, на основании материалов информирует всех членов Совбеза и общественность о том, как в нарушение всех законов происходит паспортизация в Галском районе.

Была показана фотография, которая явно подтверждала, что наши паспорта продаются и выдаются кому захочется. Вернее, кто заплатит. На фотографии красовался джип с абхазскими номерами, который стоял в центре Тбилиси на площади Руставели. Принадлежал он грузинскому вору с абхазским паспортом, который тот получил в г. Гале.

Когда фотографию показали Президенту А.Анкваб, он сказал: «Изучим». Фотография пропала. Большая часть общественности серьезно и обеспокоенно отнеслась к этому крайне тайному, странному, спешному решению властей таким образом выдавать национальные паспорта Республики Абхазия явно не гражданам нашей республики.

В начале июля 2011 года было проведено очередное заседание Совбеза. Собрались все члены. Пригласили А.Анкваб, а он в свою очередь позвал своих сторонников-депутатов. Секретарь Совбеза объявил повестку дня: «О незаконной паспортизации в Восточной Абхазии» и начал излагать факты. А.Анкваб прервал его: «Мы вас потом выслушаем. Я решаю, кто будет говорить первым. Пусть начнет начальник паспортного стола».

Милицейский чиновник напомнил: «По вашему указанию, Александр Золотинскович, мы выдаем паспорта в Восточной части Абхазии без особых проблем. Есть одно исключение. 805 паспортов арестовал начальник РО СГБ РА по Ткуарчалскому району, так как считает, что они раздаются гражданам Грузии».

А.Анкваб прервал его, выдержал паузу и обратился к председателю СГБ РА со словами: «Передайте, я, Анкваб, надену наручники на тех, кто препятствует выдаче паспортов. Пусть ловит диверсантов. А паспорта выдать немедленно».

Начальник паспортного стола РА возразил: «У них грузинское гражданство, мы не имеем права выдавать им абхазские паспорта». На что А.Анкваб отреагировал так: «Подождите, я не понял. Я вам дал письменное указание на выдачу паспортов. О каком законе вы говорите?».

Заседание закончилось тем, что члены Совбеза стали выговаривать Лакоба, что он драматизирует ситуацию, а на самом деле все нормально. Премьер-министр уточнил: «Вы все ковыряете, а идет интеграция Восточной Абхазии в наше общество». На что Лакоба ответил: «Они скорее нас интегрируют в Грузию, и эту паспортизацию надо прекратить». Также секретарь Совбеза обратился ко всем присутствующим, чтобы они высказали свое мнение. Но все как всегда молчали.

Совбез продолжал свою будничную работу. Ему перестали давать информацию по г.Галу и по другим районам. Чиновники Администрации Президента старались с работниками СБ меньше общаться. Последним стало ясно, что их хотят «оттереть» от этого паспортного дела. Пришлось самим без предупреждения изучать положение на местах. И стало ясно, что с выдачей паспортов ситуация зашла глубоко. У паспортного стола города Гала постоянно толпились люди, чтобы так неожиданно и просто получить еще один паспорт, но уже абхазский.

Как всегда, при таком ажиотаже находятся граждане, которые могут помочь «быстро», без очереди получить вожделенный документ. Такса колебалась от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Доходило и до 3 тысяч, когда вдруг приходило 20 внеочередников.

Тем временем отдельные большие чиновники из руководства страны перестали здороваться с Лакоба, а некоторые прямо задавали вопрос: «Вы еще здесь?». Скорее всего, они знали его характер, что все он доводит до конца, а значит, к фактам собирает соответствующие документы. В апреле 2013 года было назначено новое заседание Совбеза. За десять дней до его начала к секретарю Совбеза пришел глава Администрации Президента и сказал, что Шеф передает ему конверт, в котором ключи от нового автомобиля «Лексус», и машину можно забрать сегодня. С.Лакоба со словами: «Я на старой докатаюсь» вернул ключи назад.

В назначенный день заседание Совбеза состоялось. Пришли все, и Президент с депутатами-сторонниками. Он сказал: «Наших граждан в Галском районе надо узаконить». С.Лакоба неожиданно спросил депутата Бежана Убирия: «Ты гражданин Грузии?». Покраснев, припертый таким неожиданным вопросом, тот ответил: «Не только я, но и сидящие здесь, от Президента, и другие, также являются гражданами Грузии. Конфликт разрешится, и мы будем жить в единой Грузии. Мои дети в Тбилиси и гражданами Абхазии не являются».

Наступила молчаливая пауза. Президент Указом создает комиссию по проверке фактов паспортизации в Восточной Абхазии. В нее вошли все главы администраций, начальники правоохранительных органов Ткуарчалского, Очамчырского, Галского районов. То есть в комиссию вошли свои люди.

На май было запланировано заслушать комиссию. Состав комиссии не устроил депутатов Народного Собрания – Парламента РА. Кан Кварчия обратился к коллегам с предложением пригласить Президента. Через сорок минут депутаты узнают, что А.Анкваб эту комиссию своим Указом отменил и дает возможность Парламенту создать свою комиссию.

В мае 2013 года все узнают новость: вице-президент М.Логуа проводит заседание комиссии, ранее созданной Президентом. У всех на руках Указ, по которому Президент ее отменил, а тут какая-то спешка и непонятная игра. Депутаты обращаются к Логуа за разъяснениями, и оказывается, что Президент «не поставил» его в известность. Логуа подал в отставку. Всем становилось ясно, что с выдачей паспортов в районах Восточной Абхазии, и особенно в Галском, происходит тихое, ползучее деяние, которое в будущем обернется катастрофой для нашей государственности.

Многие депутаты и чиновники, которые интересы страны ставили прежде всего, сами стали ездить в районы Восточной Абхазии, чтобы воочию убедиться в происходящем.

Тайное становилось явным.

Указом Президента А.Анкваб С.Лакоба был освобожден от должности. Вскоре ушли рядовые работники Совбеза.

* * *

За все это время было выдано более 25 тысяч готовых паспортов в Восточной Абхазии «нашим» гражданам, которые одновременно являлись гражданами Грузии.

Еще 2 тысячи были готовы к выдаче, но из-за «поднятой шумихи» со Станиславом Лакоба их не выдали.

127 гвардейцев Грузии, воевавших против Абхазии, без проблем получили национальные паспорта РА.

Если бы эту цепочку не прервали, то к 2014-2016 гг. предполагалось выдать национальных паспортов в Галском и восточных районах Абхазии до 70 тысяч.

Уже надежно работала схема сбора документов для дальнейшей выдачи абхазских паспортов через Галский район беженцам из Гагры, Сухума, Гудауты и т.д., проживающим в городах – Москва, Краснодар, Сочи, Адлер, Тбилиси и других.

Специальные челноки курсировали через границу в аэропорты, на железнодорожные вокзалы, принимая и отправляя документы беженцев. Естественно, за определенную плату.

Такую большую кампанию по завоеванию Абхазии в свое время проводили в Абхазии с помощью «Переселенстроя». Оказалось, нашу республику можно завоевать массовой раздачей паспортов. В данном случае с помощью своих же чиновников, которые подчинились воле одного человека. К счастью, нашлись люди, которые тайный натиск с трагическим исходом для нас остановили.

Если мы до сих пор не поняли, какую мину под нас закладывали, и не делаем никаких выводов, не принимаем решений, то угроза нестабильности в нашем обществе будет постоянной. Непонятно и то, что спустя более двух лет наказания по паспортному беспределу никто не понес.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 50Выпуск: 3511Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА