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02.06.2017
Номер: 56
Выпуск: 3517
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
МАРШРУТ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА
Лайнер «Князь Владимир» проходит шестидневный тестовый рейс по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.
Готовится выезд из Сочи в Абхазию также в такие города, как Гагра и Новый Афон. Многим эти места знакомы с детства, и возможность посетить их вновь в рамках круиза, несомненно, принесет массу положительных эмоций. К тому же, добираться по воде намного удобнее и быстрее, чем по суше.
Продолжительность длительных выездных экскурсионных программ из Сочи в Абхазию – 8-13 часов, их стоимость от 1 150 руб. Наличие нескольких вариантов программ позволит туристу максимально разнообразно провести время, например, съездить на экскурсию, а потом отдохнуть на пляже.
Номер: 56
Выпуск: 3517
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс