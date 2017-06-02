МАРШРУТ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА

Лайнер «Князь Владимир» проходит шестидневный тестовый рейс по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь с обратным возвращением в порт приписки Сочи.

Готовится выезд из Сочи в Абхазию также в такие города, как Гагра и Новый Афон. Многим эти места знакомы с детства, и возможность посетить их вновь в рамках круиза, несомненно, принесет массу положительных эмоций. К тому же, добираться по воде намного удобнее и быстрее, чем по суше.

Продолжительность длительных выездных экскурсионных программ из Сочи в Абхазию – 8-13 часов, их стоимость от 1 150 руб. Наличие нескольких вариантов программ позволит туристу максимально разнообразно провести время, например, съездить на экскурсию, а потом отдохнуть на пляже.

Номер: 56Выпуск: 3517Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс