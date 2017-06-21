О РЕЗОНАНСНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния прокомментировал преступления, вызвавшие возмущение всего общества.

Виталий Габния сообщил, что уголовное дело на подозреваемого Астамура Джапуа по факту изнасилования малолетнего ребенка было возбуждено в тот же день, когда было подано заявление.

«Дело находится под личным контролем Президента. Мы намерены привлечь экспертов из Российской Федерации в части следственных экспертиз, которые пройдут не только в Абхазии, но и в России», – сказал Вице-президент.

Виталий Габния отметил, что со своей стороны берет на себя ответственность и обязуется помочь пострадавшей девочке, поскольку ребенку просто необходима реабилитация после всего случившегося.

Вице-президент также затронул тот факт, что подозреваемый является бывшим сотрудником Государственной службы охраны. По его словам, ГСО – одна из первых силовых структур, созданных в новейшей Абхазии, и за четверть века при исполнении погибли десятки ребят.

«За время несения службы ни одно из охраняемых лиц не пострадало. Если будет доказана вина совершившего столь жуткое преступление, то, конечно, это ударит по репутации всей службы. Но в то же время бранить и оскорблять всех ребят и организовывать откровенную травлю службы, по меньшей мере, несправедливо», – подчеркнул Виталий Габния.

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс