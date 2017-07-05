К НОВЫМ УСПЕХАМ В ИСКУССТВЕ

Назначение

Сегодня приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия директором Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия назначен Нодар Чанба.

Чанба Нодар Викторович – композитор, дирижер, народный артист Абхазии.

Родился в 1955 в г. Гудауте.

В 1978 году окончил Сухумское музыкальное училище по специальности «музыковедение и композиция».

В 1985 году окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование».

С 1992 по 1993 годы был министром культуры Республики Абхазия.

В 1992 и 1994 годах принимал участие в мастер-классах и концертах Бах Академии в г. Штутгарте, проходивших под руководством Гельмута Филлинга.

В 2001 г. прошел курс стажировки в Московской консерватории по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера.

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, став в 1986 году её художественным руководителем и главным дирижером.

Внёс вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и абхазской народной музыки. Является автором многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений. Им опубликованы исследовательские статьи в различных журналах – «Музыкальная жизнь», «Искусство Абхазии». Является организатором различных фестивалей хоровой и симфонической музыки.

Работал профессором Сеульского университета Сан Мьен. Его балеты «Пиноккио» и «Иисус» ставят в Сеуле в Национальном театре и Санмьён Артцентре.

В 2007 году за большие заслуги в развитии музыкального искусства Республики Абхазия присвоено звание народного артиста Республики Абхазия.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия