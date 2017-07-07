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07.07.2017

Распоряжение Кабинета Министров РА

О назначении Аргун Р. Ю. заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»

Назначить Аргун Раду Юрьевну заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 22 июня 2017 г., № 32


Номер:  71
Выпуск:  3532
Рубрика:  политика
Автор:  Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

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