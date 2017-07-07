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07.07.2017
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
Распоряжение Кабинета Министров РА
О назначении Аргун Р. Ю. заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»
Назначить Аргун Раду Юрьевну заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум, 22 июня 2017 г., № 32
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия