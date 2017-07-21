ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ГАЛА С ДНЕМ ГОРОДА

ГОРОДУ ГАЛ – 85 ЛЕТ!

Уважаемые самурзаканцы!

От всей души поздравляю вас с Днём города!

Галский район для всех жителей Абхазии – особый, стратегически значимый регион. Он отличается традиционным гостеприимством, самобытностью и неповторимой красотой.

В этом году Галу исполняется 85 лет. Этот праздник символизирует множество важнейших событий в истории страны. Он объединяет всех, кому дорог родной край. Издревле Самурзакан играл важную роль в защите государственных интересов нашего Отечества. Общеизвестно, что в советский период город Гал и весь Галский район в полной мере испытал все ужасы сталинских репрессий. Сотни и тысячи жителей региона стали жертвами ассимиляторской политики, однако этническая память жива и идут процессы по восстановлению национальной идентичности коренного народа.

Сегодня от нашего единства и сплоченности, готовности самоотверженно трудиться на благо нашей родины Апсны зависит, каким быть Галу завтра.

Мы будем делать все для того, чтобы ближайшие годы стали для вашего города периодом созидания и трудовых свершений. Предприняты серьезные шаги по восстановлению дорожной инфраструктуры района, укреплению государственной границы по реке Ингур. Постепенно будут восстанавливаться предприятия, возродится на прежнем уровне сельское хозяйство, планируется реконструкция ИнгурГЭС, шаг за шагом будут восстановлены объекты образовательного и социально-культурного назначения.

С праздником, дорогие самурзаканцы! Искренне желаю вам мира, благополучия и процветания!

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В городе Гал прошли праздничные мероприятия, посвященные 85-летию основания города.

Утром представители Правительства Абхазии, районной Администрации, а также жители района возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Исполняющий обязанности главы Галского района Темур Надарая, Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, вице-премьер Беслан Эшба посетили ярмарку сельскохозяйственной продукции местных производителей, организованную в честь праздника.

Кроме того, в рамках празднования дня города собрался первый официальный съезд Общественной организации «Совет мурзаканских абхазов».

На съезде Премьер-министр от имени Президента Абхазии Рауля Хаджимба поздравил жителей Гала с днем основания города.

И.о. главы Администрации Темур Надарая отметил: «Галский район становится одним из самых спокойных районов Абхазии. Руководством страны уделяется большое внимание социально-экономическому развитию района. Тем не менее, проблемы остаются. Уже более тридцати мурзаканских абхазов обратились к Президенту страны с просьбой разрешить им вернуть их исторические фамилии и национальность. Согласно Указу Президента, такое разрешение дано, и более тридцати человек станут гражданами Абхазии».

Заместитель председателя ОО «Совет мурзаканских абхазов» Эдишер Зухба подчеркнул: «Считаю символичным, что первый съезд был организован в день 85-летия Гала. Наша общественная организация была создана в 2014 году группой единомышленников. Главной задачей организации является помощь жителям Галского района и Восточной Абхазии в возвращении к историческим фамилиям и интегрироваться в абхазское пространство. Сегодняшний съезд призван дать импульс нашим целям».

Глава Правительства Абхазии Беслан Барциц передал руководству района копию Распоряжения о выделении Министерством финансов РА Администрации Галского района за счет резервного Фонда Правительства 1 миллион рублей на благоустройство территории города Гал.

Номер: 76Выпуск: 3537Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс