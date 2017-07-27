СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ

В течение двух недель на базе Очамчырской школы-интерната имени Симона Басария 100 подростков из Чечни и Абхазии будут осваивать основы военной и спортивной подготовки, знакомиться с историей и культурой Абхазии.

Военно-исторический лагерь «Киараз» собрал 50 детей из Чечни и 50 детей из Абхазии. Дети ходят на море, занимаются с тренером лечебной гимнастикой, творческой работой. По программе «Открытие Абхазии» знакомятся со знаменитыми достопримечательностями республики.

Работа лагеря осуществляется при поддержке Фонда социального страхования, Президента Абхазии и Кабинета Министров РА.

Sputnik-Abkhazia

Номер: 78Выпуск: 3539Рубрика: обществоАвтор: Sputnik-Abkhazia