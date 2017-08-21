В НАШЕЙ ПАМЯТИ ВСЕ ГЕРОИ ЖИВЫ

В Гулрыпшском районе Абхазии отметили день начала войны

Утром 14 августа в центре села Мачары Гулрыпшского района Абхазии собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., руководство района во главе с Асланом Юрьевичем Барателия, представители районного отделения Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», депутаты районного Собрания, сотрудники районной и сельских Администраций, школьники, общественность.

По сложившейся многолетней традиции торжественная процессия, которую возглавляли дети в красивых национальных костюмах, сначала двинулась к мемориалу павшим героям Отечественной войны народа Абхазии.

Корзины самых прекрасных, самых свежих цветов были возложены на белые мраморные плиты. Пусть это всего лишь знак нашей благодарности, нашей неизмеряемой и неизмеримой любви и в какой-то степени послание в высь поднебесную: «Родные, спасибо за жизнь! Спасибо за мир!»

А потом все участники возложения переместились в Агудзеру, к месту чуть в стороне от центральной трассы, где в первый день Отечественной войны народа Абхазии, 14 августа 1992 года, двадцать пять лет назад, погиб бесстрашно вышедший навстречу вражеской колонне командир второй роты батальона специального назначения полка Внутренних войск Абхазии кадровый офицер двадцатитрехлетний Нури Багателия.

Вышел, чтобы задержать врага, вызвать огонь на себя и дать возможность товарищам из дислоцированной здесь же, в Агудзере, части, спастись, уйти и унести драгоценное на тот момент оружие.

В первые годы после войны на месте гибели Героя Абхазии Нури Багателия была установлена памятная плита, и каждый год 14 августа сюда приходят его друзья, представители района и приезжает его семья. На месте гибели Нури Багателия дети, родившиеся уже после войны, читают стихи, зажигают свечи и дают мальчишеские клятвы, как когда-то поколение ровесников самого Нури.

В прошлом году место гибели героя при участии руководства расположенного поблизости СФТИ было огорожено, была установлена новая плита, приведена в порядок и прилегающая территория. Мало того, теперь соседний двор наполнился детскими щебечущими голосами, а в доме рядом, который строители сдали в эксплуатацию, поселились семьи репатриантов из Сирии и Турции. И среди жильцов дома есть добровольцы из этих стран.

Участники торжественного возложения почтили память Нури Багателия, был выставлен почетный караул, дети и женщины принесли корзины цветов. А первым к месту гибели брата приехал Лери Багателия с младшим сыном. У Лери четверо сыновей. Старшие – Нури, Даут и Леон приехали позже вместе с бабушкой – мамой Нури и Лери, Сусанной Лакербая.

Для Сусанны этот год особенно тяжелый. В декабре будет год, как ушел из жизни отец Нури и Лери, да и у самой здоровье подорвано горем, которое не отпускает… И не отпустит… Но тем не менее она нашла в себе силы приехать на место гибели старшего сына в этот роковой день.

Как всегда, семья Багателия накрывает стол – для всех, кто знал и помнит их мальчика, для тех, кто теперь живет рядом. Приезжают сюда тетушки Роза и Гала, невестки семьи, двоюродный брат, дядюшки с семьями, с детьми и внуками. И, конечно, собираются друзья Нури, те, кто остался в живых, пройдя войну с памятью о нем…

Вот и в этот раз приехали из Эшеры братья Цкуа – Нодар, Вячеслав, Беслан и Ахмет Куртаметов, Руслан Смыр, Беслан Цвижба, Эдик (Рауль) Дараселия, Сергей Аршба, Аркадий Киркинадзе, Сергей Малицкий, Юрий Романов, Гарик Накопия, Камбей Ладария, Борис Багателия, медсестра Эмма Инапшба, Игорь Сангулия и многие другие, имена которых я, к сожалению, не записала.

Здесь же мама Даура Бигвава – Малыша – Алла, здесь папа двух павших героев Хирбей Барцыц…

Разговоры и воспоминания уносят их на двадцать пять лет назад, где все они молоды, здоровы и, главное, где все они живы… и живы те, за которых они сегодня пьют молча, не чокаясь…

А они воскресают в этот день... А их оставшиеся в живых друзья молодеют… Они смеются, как будто снова все вместе… А живые строят планы на будущее – непременно заехать к Тане Пигарь, жене Василия, увидеть командира Владимира Аршба… Приезжает Вахтанг Заканович Цугба, и снова начинаются воспоминания, и, конечно, всплывают родившиеся на фронте шутки…

Легкая полуулыбка трогает печальное лицо Сусанны Лакербая – матери Нури. Она видит, что память о ее юном прекрасном сыне берегут не только в родной семье, но и в десятках и даже сотнях семей его друзей и даже людей, которые не были с ним знакомы. Людей, которые получили возможность жить дома, в Абхазии, благодаря тому, что двадцать пять лет назад он, не задумываясь, отдал свою жизнь за любимую Родину.

Юлия СОЛОВЬЕВА

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Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА