СТРОИТЕЛЬСТВО

В 6-м районе города Очамчыры будет построен детский сад на 150 мест.

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В селе Тхине построят новую школу.

Строительные работы планируется завершить в течение 2017-2018 гг. Возводятся объекты за счет средств Инвестиционной программы.

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Администрация г. Сухума инициировала создание межведомственной комиссии по упорядочению розничной торговли на Центральном рынке.

Руководство рынка планирует провести инвентаризацию всех торговых объектов капитального и некапитального характера на территории рынка и осуществить их паспортизацию. В паспорт объекта торговли будут занесены его описание и технические параметры. После чего Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Сухума должно организовать разработку проекта переустройства рынка.

Все расходы по проектированию берет на себя МУП «Центральный сухумский рынок».

Номер: 89Выпуск: 3550Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс